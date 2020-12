Reuters / Toby Melville

EDIMBOURG – Le 2 janvier, Boris Johnson se sentait plutôt bien dans sa peau. Après avoir obtenu une majorité massive aux élections festives de l’année dernière, le Premier ministre a publié une photo de pouce levé de son visage souriant avec la légende: « Cela va être une année fantastique pour la Grande-Bretagne. » Alors que 2020 tire à sa fin – avec un virus mutant qui traverse son pays, Noël annulé pour des millions de personnes, les négociations sur le Brexit dans l’impasse et les pays du monde entier interdisant tout type de voyage depuis la Grande-Bretagne – il est juste de dire que la prédiction de Johnson était assez large. la marque.

La Grande-Bretagne est dans un état de crise sans précédent. L’horrible discours télévisé du week-end de Johnson, lorsqu’il a révélé qu’une nouvelle souche de coronavirus, qui se propage apparemment plus rapidement, déchirait Londres, a eu un effet domino à travers le monde. Plus d’une douzaine de pays ont fermé leurs portes aux voyages britanniques entrants – plus sérieusement, la France a fermé sa frontière britannique pendant deux jours, ce qui signifie qu’aucun transport ne peut faire son chemin depuis l’Europe, faisant craindre des pénuries alimentaires immédiates quelques jours avant Noël.

Dès lundi matin, France, Allemagne, Italie, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Portugal, Suède, Belgique, Bulgarie, Turquie, Suisse, Canada, Hong Kong, Israël, Iran, Croatie, Argentine, El Salvador, Chili, Le Maroc, le Koweït et l’Arabie saoudite ont tous annoncé des interdictions. Aucune mesure n’a encore été prise aux États-Unis – bien que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ait exigé de nouvelles restrictions fédérales pour empêcher les vols britanniques de se diriger vers les aéroports de New York.

Mais les experts craignent qu’il ne soit trop tard pour arrêter la souche mutante de COVID en course autour de la planète.

De nombreuses questions sur la variante britannique du virus restent sans réponse. Depuis que la pandémie s’est installée en mars, le monde a largement appris à quoi s’attendre du coronavirus – mais maintenant, le livre de règles est en cours de réécriture frénétique en Grande-Bretagne, où les gens sont confrontés à un virus muté qui semble être bien meilleur pour infecter les gens. Il n’y a aucune preuve pour suggérer que la mutation rend une infection COVID plus mortelle, mais une simple augmentation de la transmission suffirait à mettre à rude épreuve les hôpitaux déjà en train de grincer des dents du pays.

L’histoire continue

Il n’y a non plus aucune preuve suggérant que les vaccins approuvés ne fonctionneront pas contre la mutation, mais cela ne signifie pas que les scientifiques ne sont pas préoccupés par cette perspective. Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Université de Cambridge, a déclaré à BBC News: «Si nous la laissons ajouter plus de mutations, alors vous commencez à vous inquiéter … Ce virus est potentiellement sur une voie pour échapper au vaccin, il a pris le premier couple d’étapes vers cela. Les scientifiques de l’armée américaine effectuent leurs propres tests pour s’assurer que le vaccin est toujours efficace contre la souche britannique.

Ce n’est pas seulement un problème britannique – malgré les restrictions de voyage, les experts ont suggéré que la souche britannique semble se répandre si rapidement qu’elle pourrait devenir la souche dominante dans le monde. Le professeur Calum Semple, qui siège au groupe consultatif du gouvernement britannique, a déclaré que la souche «cause plus de maladies plus rapidement» et qu’elle «surpassera probablement les autres souches» pour devenir la plus courante dans le monde.

L’effet de la mutation se fait déjà clairement sentir en Grande-Bretagne. Les nouveaux cas de coronavirus au Royaume-Uni ont augmenté de 35928 dimanche, soit près du double du nombre enregistré sept jours auparavant. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche à la nation que la tension était «incontrôlable».

Johnson devrait présider lundi une réunion d’intervention d’urgence pour discuter de la catastrophe sans précédent en temps de paix. Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment – de nombreuses entreprises britanniques étaient déjà engagées dans un stockage effréné avant le 31 décembre, lorsque la période de retrait de transition du Brexit avec l’Union européenne prend fin et que de nouvelles règles douanières entrent en vigueur. On ne sait toujours pas quelles seront ces règles, les négociateurs britanniques et européens ayant de nouveau échoué à parvenir à un accord au cours du week-end. Johnson a déclaré lors du référendum sur le Brexit que la Grande-Bretagne ne partirait pas sans un accord, mais cette promesse semble au bord de l’effondrement.

Le timing désastreux a également causé le chagrin de millions de personnes. Johnson avait insisté aussi récemment que mercredi dernier pour que la fenêtre de cinq jours prévue pour le mélange de Noël au Royaume-Uni se poursuive. Ce jour-là, face aux appels de l’opposition pour abandonner les plans, il a ridiculisé l’idée et a déclaré qu’il ne rêverait pas d’annuler Noël. Trois jours plus tard, il a dit aux gens à Londres qu’ils ne seraient pas autorisés à rendre visite à leurs amis et à leur famille. Le reste du pays a vu sa fenêtre de visite réduite au seul jour de Noël – bien que le le gouvernement a exhorté les gens de ne pas l’utiliser.

Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé Johnson de «négligence grave» sur ses tergiversations, affirmant que la nécessité de restreindre l’assouplissement des règles à Noël était «manifestement évident» depuis des semaines. Starmer a répété une critique adressée à Johnson tout au long de sa carrière – selon laquelle il avait reporté le fait de devoir prendre une décision «impopulaire» jusqu’à ce qu’il soit bien trop tard. Des vidéos de gares bondées de Londres samedi soir, quelques heures avant l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions de voyage, suggèrent qu’il a raison.

Il est évident que cela n’a pas été une «année fantastique pour la Grande-Bretagne» – et les dix jours restants de 2020 sont en passe d’être les pires du lot.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.