Le coronavirus fait échouer des millions de migrants

BOGOTÁ, Colombie – Un petit garçon charge le long de l’autoroute, ses chaussures en plastique rouge brillent au crépuscule. La valise qu’il tire pèse presque autant que lui. Un camion s’étrangle, menaçant de le faire sauter. Mais Sebastián Ventura, qui à seulement 6 ans a déjà endossé le rôle de pom-pom girl familial, exhorte sa famille à continuer. «Au Venezuela!» crie-t-il. Sa mère, enceinte de quatre mois, se précipite pour suivre. Il y a des centaines de personnes sur l’autoroute cette nuit-là, tous des Vénézuéliens qui avaient fui l’effondrement de leur pays avant la pandémie et trouvé refuge en Colombie. Maintenant, après avoir perdu leur emploi au milieu du krach économique qui a suivi le virus, ils essaient désespérément de rentrer chez eux, où au moins ils peuvent compter sur leur famille. La crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus s’est manifestée de la manière la plus visible dans les hôpitaux et les cimetières, son bilan dévastateur étant enregistré en cas et en décès, ses conséquences en cas de perte de travail et de fermeture d’entreprises. Mais un deuxième aspect moins visible de la catastrophe s’est déroulé sur les autoroutes du monde, alors que des millions de migrants – Afghans, Éthiopiens, Nicaraguayens, Ukrainiens et autres – ont perdu leur travail dans leur pays d’adoption et sont rentrés chez eux.

Les plus chanceux ont trouvé refuge à leur retour. Mais beaucoup ont manqué d’argent en cours de route, ont été rejetés aux points de passage frontaliers ou sont arrivés dans des pays déchirés par la guerre pour trouver leur vie passée incendiée. Et donc ils ont continué à bouger.

Les groupes humanitaires internationaux ont commencé à appeler ces personnes les «migrants bloqués» de la pandémie – des hommes, des femmes et des enfants qui tentent de rentrer chez eux depuis que le virus a commencé à se propager. L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré récemment qu’il y avait au moins 2,75 millions d’eux. Parmi les plus touchés figurent les Vénézuéliens, qui, avant même la pandémie, formaient l’une des plus grandes vagues de migration au monde. Alors que la nation riche en pétrole s’est effondrée sous l’emprise de son chef autoritaire, Nicolás Maduro, la faim s’est généralisée et près de cinq millions de personnes ont fui.