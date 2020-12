Invoquant la propagation rapide du virus à Londres et dans les environs, le Premier ministre Boris Johnson a imposé le verrouillage le plus strict du pays depuis mars. «Lorsque le virus change sa méthode d’attaque, nous devons changer notre méthode de défense», a-t-il déclaré.

Certaines variantes deviennent plus courantes dans une population simplement par chance, pas parce que les changements surchargent en quelque sorte le virus. Mais comme il devient plus difficile pour l’agent pathogène de survivre – en raison des vaccinations et de l’immunité croissante des populations humaines – les chercheurs s’attendent également à ce que le virus obtienne des mutations utiles lui permettant de se propager plus facilement ou d’échapper à la détection par le système immunitaire.

«C’est un véritable avertissement que nous devons être plus attentifs», Jesse Bloom, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. «Il est certain que ces mutations vont se propager et certainement, la communauté scientifique – nous devons surveiller ces mutations et nous devons caractériser celles qui ont des effets.»

La variante britannique comporte 23 mutations, dont plusieurs affectent la façon dont le virus se verrouille sur les cellules humaines et les infecte. Ces mutations pourraient permettre à la variante de se répliquer et de se transmettre plus efficacement, a déclaré Muge Cevik, expert en maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse et conseiller scientifique du gouvernement britannique.

Mais l’estimation d’une plus grande transmissibilité – les responsables britanniques ont déclaré que la variante était jusqu’à 70% plus transmissible – est basée sur la modélisation et n’a pas été confirmée par des expériences en laboratoire, a ajouté le Dr Cevik.

«Dans l’ensemble, je pense que nous avons besoin d’un peu plus de données expérimentales», a-t-elle déclaré. «Nous ne pouvons pas totalement exclure le fait que certaines de ces données de transmissibilité pourraient être liées au comportement humain.»