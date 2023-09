Le coronavirus est de retour, mais faut-il s’inquiéter ?

Des personnes dans une clinique de vaccination contre le COVID-19 à Los Angeles, le 5 août 2022. (Xinhua via Getty Images)

Le Dr Bob Wachter était un expert qui mettait en pratique avec diligence ce qu’il prêchait. Pendant trois ans, l’éminent médecin de l’Université de Californie à San Francisco a préconisé le port du masque et la vaccination pour ceux qui, comme lui, voulaient éviter le coronavirus, ainsi que les symptômes mystérieux et durables connus sous le nom de long COVID.

Lorsque la femme de Wachter a contracté le coronavirus l’année dernière ils étaient en voyage à Palm Springs, en Californie, ensemble, il a quand même réussi à ne pas tomber malade, même après s’être assis l’un à côté de l’autre dans la voiture pendant le voyage de neuf heures pour rentrer chez lui.

Mais la chance de Wachter s’est arrêtée au début du mois, lorsque il a finalement contracté le coronavirus. Pour aggraver les choses, il est tombé dans la salle de bain alors qu’il luttait contre des symptômes grippaux et a été hospitalisé pour des points de suture.

Regarder a écrit sur Twitter qu’il voulait que son expérience serve de « moment propice à l’apprentissage », un rappel que « Covid est toujours là [and] ça peut quand même être assez méchant.

Non seulement le coronavirus est toujours présent, mais il semble revenir dans certaines régions des États-Unis.

Un mini-pic d’été

Les vacanciers fatigués attendent la reprise du trafic aérien à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington à Arlington, en Virginie, le 30 juin. (Evelyn Hockstein/Reuters) (Evelyn Hockstein / Reuters)

Washington n’a pas été particulièrement secoué par les infections, mais ces cas rappellent que le virus persiste. Les étudiants participant au Solar Car Challenge dans le comté d’Orange, en Californie, par exemple, ont vu la course interrompue ce mois-ci après environ deux douzaines de concurrents. testé positif au COVID-19.

Lorsque le président israélien, Isaac Herzog, s’est rendu à la Maison Blanche au début du mois, plusieurs membres de sa délégation testé positif au COVID-19. En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a également attrapé le coronavirus ce mois-ci. Il ne semble pas s’agir d’incidents isolés.

Analyse des eaux usées dans la région de la baie de San Francisco, où vit Wachter, montre des niveaux croissants de coronavirus. Los Angeles connaît une tendance similaire.

« Il ne fait aucun doute, par rapport à nos nadirs ou à la stabilité dont nous avons bénéficié, qu’il y a une légère augmentation de la positivité des tests », a déclaré cette semaine le secrétaire à la Santé de Californie, le Dr Mark Ghaly, au Los Angeles Times.

Alors que la plupart des gens ne confinent pas ou ne renvoient pas les enfants d’un camp d’été à la maison, le virus semble provoquer un changement d’ambiance. « Les États-Unis ont connu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 au cours des trois derniers étés, il n’est donc pas surprenant de constater une légère hausse », a déclaré à Yahoo News la porte-parole du CDC, Kathleen Conley.

Lors des précédentes vagues de coronavirus, le temps plus froid a contraint les gens à rester à l’intérieur et a permis à l’agent pathogène de se propager. Des températures extrêmement chaudes pourraient avoir le même effet. « Nous sommes dans une année très chaude et les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur », estime un expert en maladies infectieuses. Dr Luis Ostrosky a déclaré au Wall Street Journal. « Les gens se rassemblent dans des lieux climatisés, ce qui offre une opportunité de transmission. »

La plupart des institutions qui avaient signalé des cas de coronavirus avec des trackers en ligne ne produisent plus de mises à jour quotidiennes, ce qui rend difficile la détection des tendances locales et nationales. De son côté, le CDC a radicalement a réduit son propre suivi en mai.

« Clairement en hausse », mais rien de comparable au passé

Un site de test COVID-19 sur un trottoir à Manhattan en décembre 2022. (Spencer Platt/Getty Images) (Getty Images)

Selon les Centers for Disease Control, les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de 10 % au cours de la semaine du 15 juillet par rapport à la semaine précédente, passant de 6 444 hospitalisations à 7 109.

« Le risque d’être infecté est encore assez faible, mais il augmente clairement maintenant », a déclaré le Dr Tatiana Prowell, oncologue à Johns Hopkins. a écrit sur Twitter. « Savoir. »

Le port du masque continue d’être un moyen de protection facile, en particulier lors de voyages ou de rassemblements dans des lieux très fréquentés comme des salles de concert ou des arènes sportives. Et de nombreuses personnes ont négligé de mettre à jour leurs vaccins, ce qui signifie qu’elles ne bénéficient pas d’une certaine protection contre cette maladie en constante évolution. La dernière hausse pourrait être due, en partie, à une sous-variante d’Omicron connue sous le nom d’Arcturus.

D’après le CDC, seulement 17% de la population américaine a reçu le rappel bivalent introduit l’automne dernier.

« À l’heure actuelle, la surveillance génomique du CDC indique que l’augmentation des infections est causée par des souches étroitement liées aux souches Omicron qui circulent depuis début 2022 », a déclaré Conley du CDC à Yahoo News.

Ce sont précisément les souches pour lesquelles le rappel bivalent a été créé. La Food and Drug Administration prépare également une injection de rappel mise à jour qui devrait être disponible en septembre.

Passer à autre chose

Un piéton portant un masque facial à New York le 6 juillet. (Amr Alfiky/Reuters) (Amr Alfiky / Reuters)

Lors du pic Delta à l’été 2021, dans tout le pays hospitalisations pour COVID-19 dépassé les 100 000. Un an plus tard, la vague Omicron a hospitalisé 16 000 personnes à travers le pays.

En comparaison, les chiffres d’aujourd’hui sont bien inférieurs. Et dès la semaine du 22 juillet, il y avait eu 166 décès dus au COVID-19 à travers les États-Unis – bien loin des 26 000 décès hebdomadaires enregistrés aux États-Unis au cours de la première semaine de 2021.

Les personnes présentant un risque élevé de conséquences graves doivent s’assurer qu’elles sont à jour sur leurs rappels et savoir où accéder au traitement si elles contractent le virus, Dr Leana Wen, Un enseignant à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington, a déclaré à Yahoo News.

Entre vaccination et infections multiples, l’écrasante majorité des Américains bénéficient d’une certaine immunité. Beaucoup ont donc simplement accepté le coronavirus comme faisant partie de la vie.

« La pandémie, à toutes fins utiles, a désormais disparu », a déclaré Donald Yealy, médecin-chef du centre médical de l’Université de Pittsburgh. le Washington Post il y a quelques semaines.

Mais, a-t-il prévenu, « le virus n’a pas encore disparu ».

