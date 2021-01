Les discours du Nouvel An de la chancelière Angela Merkel ont généralement été des exercices ambitieux dans la définition de l’agenda politique, abordant des dizaines de grands thèmes tels que l’immigration et le changement climatique, et présentant parfois ses derniers projets pour l’Allemagne. Mais le discours de Mme Merkel cette année, son 16e en tant que chancelière, est sensiblement différent. Pour ce qui est presque certainement son dernier discours du réveillon du Nouvel An en tant que chef du gouvernement, alors qu’elle devrait quitter ses fonctions en 2021, elle se concentre sur un seul sujet: le coronavirus. «La pandémie de coronavirus était et reste un défi politique, social et économique qui ne s’est jamais produit dans un siècle», a déclaré Mme Merkel dans le discours télévisé annuel préenregistré qui est regardé par des millions de foyers allemands. La pandémie a tué plus de 33 000 personnes en Allemagne et en a rendu malades des centaines de milliers d’autres. Et même si les subventions gouvernementales généreuses ont évité une grande partie de la souffrance économique généralisée que d’autres pays ont connue, des conséquences économiques à long terme se profilent pour le pays.

Comme le discours l’indique clairement, la pandémie a bouleversé la dernière année complète de mandat de Mme Merkel, bouleversant une période au cours de laquelle elle espérait consolider son héritage avec un leadership sur des questions telles que le changement climatique, la transformation numérique et un état social robuste. À l’étranger, Mme Merkel avait espéré se concentrer sur la résolution de problèmes tels que les réfugiés et l’unité de l’Union européenne alors que le Brexit se déroulait et que des pays comme la Hongrie et la Pologne testaient les valeurs libérales du bloc. Au lieu de cela, elle a passé une grande partie de son temps pendant le mandat de six mois de l’Allemagne à la présidence tournante du Conseil européen à se rendre à Bruxelles pour des réunions afin de persuader les membres de l’UE d’enfreindre les règles budgétaires et de créer un fonds pour contrer les effets économiques de la pandémie.

«Je ne pense pas exagérer quand je dis que jamais au cours des 15 dernières années nous n’avons tous vécu une année aussi difficile – et jamais nous n’avons accueilli la nouvelle année avec autant d’espoir, malgré toutes nos inquiétudes et un certain scepticisme, » elle dit. Comme elle le note dans son discours, Mme Merkel ne se présentera pas aux prochaines élections, prévues en septembre. Dans quelques semaines à peine, ceux de son parti qui espèrent lui succéder – un puissant gouverneur d’État, un ancien concurrent politique et un haut législateur – se disputeront la direction de son parti.