Le coronavirus a intensifié une crise de la faim l’année dernière, mais 2021 pourrait être pire

Le Programme alimentaire mondial, l’organe des Nations Unies chargé de fournir une aide alimentaire vitale, s’attend à desservir 138 millions de personnes cette année – plus qu’à aucun moment de ses 60 ans d’histoire.

L’augmentation de la faim est «due à ce que j’appelle les« trois C »- conflit, covid et climat», a déclaré Steve Taravella, un porte-parole du PAM. « Nous ne prenons pas le mot » famine « au sens large, mais avec une famine qui sévit dans plusieurs pays en même temps, nous sommes confrontés à une véritable crise. »

Et à mesure que la situation s’aggrave, l’agence est également aux prises avec d’importants déficits de financement. Il ne prévoit de lever qu’environ la moitié des 15,1 milliards de dollars dont il a besoin d’ici 2021, a déclaré Taravella.

L’agence se prépare « pour une année particulièrement déchirante », a-t-il déclaré.

Jackson Alemi, un réfugié du Soudan du Sud, est l’un de ceux qui se demandent comment il continuera à nourrir sa famille. En 2016, ils ont fui la brutale guerre civile du pays pour la sécurité dans l’Ouganda voisin. Depuis lors, eux et leurs voisins dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi, comme de nombreuses personnes déplacées dans le monde, sont fortement tributaires des rations du PAM.

Mais cette année, des insuffisances budgétaires ont contraint l’agence à réduire de 30% l’aide aux réfugiés en Ouganda. Les compressions ont coïncidé avec le déclenchement de la pandémie, alors que les emplois déjà limités se sont également taris. Et le mois dernier, dans un contexte de déficit de financement persistant, Le PAM a annoncé cette aide aux réfugiés en Ouganda serait à nouveau réduite.

Bidi Bidi a évité une épidémie généralisée de coronavirus que certains craignent en raison des réfugiés vivant dans la région. Mais Alemi craint qu’un autre danger mortel ne soit apparu, entre les réductions de l’aide et les effets de la crise sanitaire mondiale.

«Les gens peuvent mourir de faim, pas la pandémie. C’est ma préoccupation », a déclaré Alemi lors d’une conversation téléphonique l’été dernier. « La faim frappe fort. »

Les voisins partagent le peu qu’ils ont, mais Alemi craint que la situation ne devienne plus incertaine après des mois et des mois de rations plus petites.

Ses frères et sœurs «ne mangent pas assez», a-t-il dit à l’époque. « Ils ne sont pas à l’école et il y a de nombreux besoins que je ne peux pas me permettre. »

Ryan Anderson, directeur de pays adjoint du PAM en Ouganda, a déclaré que son équipe avait déjà vu certains réfugiés utiliser des stratégies d’adaptation malsaines pour gérer le manque de nourriture. «J’ai peur que la vie des gens soit beaucoup plus difficile, en particulier celle des enfants des colonies», a-t-il déclaré.

La crise de la faim est de longue portée et affecte à la fois les pays riches et pauvres.

Aux États-Unis, les données du Census Bureau à la mi-novembre ont montré qu’environ 26 millions d’adultes ont déclaré ne pas avoir assez à manger. Beaucoup dépendent des banques alimentaires, et un nombre croissant de personnes ont dû recourir aux produits de première nécessité pour le vol à l’étalage, y compris les aliments pour bébés.

Dans les premiers mois de la pandémie, lorsque de nombreux pays ont mis en œuvre des fermetures ou d’autres restrictions, la faim a commencé à augmenter dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, certains effets à plus long terme pourraient survenir si les agriculteurs manquaient les cycles de plantation en raison de verrouillages ou de problèmes d’obtention de semences, a déclaré Emily Farr, qui travaille sur les questions de sécurité alimentaire chez Oxfam. Son organisation a averti que l’année dernière plus de gens pourraient mourir de faim dans le monde qu’en raison des infections à coronavirus.

«Même avant Covid, entrez [2020] nous voyions déjà un nombre extrêmement élevé de personnes aux prises avec une insécurité alimentaire aiguë », a déclaré Farr.

Dans certaines régions du monde, la pandémie a exacerbé la faim, déjà dangereuse. Au Yémen, où la guerre civile a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde, environ 80% de la population dépend de l’aide. La faim est répandue et l’ONU a mis en garde contre elle la famine menace. En octobre, L’UNICEF a sonné l’alarme qu’un enfant de moins de 5 ans sur 5 souffre de malnutrition aiguë dans certaines régions du Yémen du Sud.

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, « de nombreux Yéménites n’ont pas eu le choix de rester chez eux », a déclaré Radhya Almutawakel, présidente de Mwatana for Human Rights, une organisation yéménite. S’ils le faisaient, dit-elle, « ils mourront de faim ».

En Afghanistan, le gouvernement a été fermé au début de la pandémie a laissé de nombreuses familles derrière qui vivait déjà plus désespérément au corps-à-bouche.

Alireza Yousufi, 41 ans, a trouvé suffisamment de travail à Kaboul en tant que journalier pour payer le loyer de la chambre individuelle qu’il partage avec ses cinq enfants. Mais son travail a disparu lorsque la ville a fermé ses portes en mars.

À l’été, des mois de retard sur le loyer, il déambulait dans les rues de la capitale, espérant qu’un passant lui offrirait de la monnaie. Mais mendier à Kaboul, où de nombreux habitants souffrent et où la pandémie a jeté davantage de personnes comme Yousufi dans l’incertitude économique, signifiait qu’il devait souvent demander de l’aide à des personnes qui n’avaient plus rien.

Même s’il frappait à 100 portes un jour, a déclaré Yousufi en juin, il aurait la chance d’en ramasser une petite quantité à la tombée de la nuit. Pourtant, dit-il, il pensait que c’était sa seule option qui lui restait.

«Ma famille mourrait de faim à 100% si je ne mendiais pas», a-t-il dit. « Que puis-je faire d’autre pour les nourrir quand il n’y a pas de travail? »

En Ouganda, a déclaré Alemi en décembre, les conditions restaient précaires. Après une année difficile, certaines personnes ont commencé à vendre leurs quelques biens à la recherche d’argent pour les vacances, a-t-il déclaré.

«Il y a trop de pression pour célébrer avec des repas et des vêtements spéciaux, en particulier pour les enfants, car c’est comme ça qu’ils faisaient la fête au Soudan du Sud», a-t-il déclaré. « Et il est si difficile de les convaincre que les choses ne sont plus jamais pareilles. »