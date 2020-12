Au cours des premiers mois de la pandémie, Quintana Roo a perdu plus de 100 000 emplois dans l’industrie du tourisme, ce qui représente plus de 80% des revenus de l’État. Selon le bureau du maire, le taux de chômage à Tulum était de 50% en mai. Dans tout le Mexique, le tourisme génère environ 17% du PIB du pays.

Pendant des mois, les riches Américains ont organisé des fêtes privées dans des villas et des hôtels le long de la côte. Lorsque Art With Me a eu lieu en novembre, le gouvernement de Tulum a autorisé les organisateurs d’événements à accueillir plus de 1 200 invités, avec un maximum de 300 personnes pour chaque fête ou événement.