D’innombrables efforts de bénévoles ont vu le jour pour tenter de combler le vide, mais ils ne servent qu’à souligner la gravité de la situation. Gurpreet Singh Rummy, le fondateur d’une organisation de services sociaux sikh, a déclaré mardi qu’il n’avait pas dormi depuis quatre jours, depuis que lui et son équipe ont lancé un effort pour fournir de l’oxygène gratuit à ceux qui en ont besoin. Les patients arrivent toute la journée et la nuit dans des voitures et des pousse-pousse à trois roues dans un temple sikh, ou gurdwara, près de Delhi.