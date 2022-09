Le corgis et le poney de la reine Elizabeth font leurs adieux au château de Windsor, Internet aux yeux larmoyants

Alors que la reine Elizabeth II reposait dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, des images poignantes ont fait surface dans les rues de Londres bondées de personnes en deuil. Les funérailles de la reine ont été suivies par des rois et des reines et des dirigeants mondiaux, mais au milieu de tout, deux images étaient particulièrement déchirantes. Le corgis de la reine et le poney Fell Carltonlima Emma ont été emmenés pour assister à des parties du cortège funèbre, et leurs photos ont laissé Internet les larmes aux yeux. Emma était le cheval d’équitation personnel de la reine.

Les deux corgis gallois pembroke Sandy et Muick, et le poney Emma ont attendu au quadrilatère du château de Windsor pendant que le cortège funèbre arrivait et était pris en charge par deux membres du personnel. Les trois animaux de compagnie ont accueilli la reine au château lors de son dernier voyage, selon The Royal Family Channel.

À la fin des funérailles d’aujourd’hui, ces deux images poignantes et émouvantes résonneront chez beaucoup d’entre nous qui avons beaucoup aimé les animaux de compagnie. Les deux corgis de Sa Majesté, Muick et Sandy, et Emma, ​​son poney attendent à la maison, au château de Windsor pour dire au revoir pic.twitter.com/hIYY8PSNAy — Le Good Grief Trust (@goodgrieftrust) 19 septembre 2022

Tant de moments d’aujourd’hui vous attrapent.

Mon préféré vers la fin est Emma, ​​l’un des poneys d’équitation Queens, toujours aussi fort à l’âge de 24 ans.

Voir le foulard Queens sur la selle.

Et les corgis attendant que la reine rentre chez eux.

pic.twitter.com/jLWmpR1Ou7 – sandieshoes (@sandieshoes) 19 septembre 2022

Emma est venue dire au revoir… ce sont les hommages personnels et intimes que nous avons vus au cours de la semaine dernière qui ont le plus d’impact sur moi, la reine est à la maison ❤️ pic.twitter.com/w1HgWxoB2H – Kelly Mathews (@allthingsregal) 19 septembre 2022

C’est l’une des images déterminantes pour moi aujourd’hui; Emma, ​​le poney tombé de la reine, attend que sa maîtresse rentre à la maison. Elle roulait encore aussi récemment qu’en juin. HM est entré dans l’histoire ; elle est devenue l’histoire. Une journée très émouvante où tant de personnes sont venues rendre hommage. #La reine pic.twitter.com/HjDKkMYwf7 – Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 19 septembre 2022

Je n’étais pas préparé émotionnellement pour le poney de la reine et Corgis pic.twitter.com/22qns0Dq5v – Ellie Hall (@ellievhall) 19 septembre 2022

En présence de membres de la famille royale, la reine a été enterrée aux côtés de son père, le roi George VI, de sa mère, la reine Elizabeth, et de sa sœur, la princesse Margaret, réunissant dans la mort la famille qui s’appelait autrefois “nous quatre”. Le cercueil de son mari, le prince Philip, décédé l’an dernier à l’âge de 99 ans, a également été transféré pour reposer à ses côtés.

