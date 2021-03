Cependant, d’autres spécifications clés semblent encourageantes. L’appareil est livré avec un écran LCD Full HD + (1920×1080) de 15,6 pouces, ainsi que 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go. Ce dernier est également extensible jusqu’à 1 To – c’est quelque chose que vous ne voyez pas sur de nombreux ordinateurs portables en 2021.

S’il est peu probable qu’Iris Xe Max transforme les ordinateurs portables fins et légers en puissances de jeu, il y a des raisons d’être enthousiasmé par l’arrivée du CoreBook Xe. Intel affirme toujours qu’il peut fournir une « mise à niveau » pour les jeux, bien que cela soit probablement pour des jeux plus occasionnels que des titres AAA graphiquement exigeants. Il devrait également donner un coup de pouce aux tâches de création de contenu telles que la diffusion en direct et l’édition de photos / vidéos. Comme le premier d’Intel carte graphique discrète conçue pour les ordinateurs portables, elle devrait également aider à briser le duopole de Nvidia et d’AMD dans l’espace GPU.

La société chinoise Chuwi s’est imposée ces dernières années en se concentrant sur des PC portables légers et abordables. Les goûts de GemiBook, LarkBook et UBook X ne sont pas des noms familiers, mais des spécifications haut de gamme et des prix compétitifs en font une alternative précieuse aux appareils de fabricants établis tels que Microsoft, Dell et Lenovo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy