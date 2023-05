Le cordon élastique du touriste du moment d’horreur SNAPS envoie un amateur de sensations fortes plongeant de 70 pieds dans la carrière

Un HOMME qui a fait du saut à l’élastique pour célébrer son divorce a fini par plonger de près de 70 pieds et s’est cassé le cou lorsque la corde s’est cassée.

Rafael dos Santos Tosta, 22 ans, s’est fracturé le cou et la colonne vertébrale lors de la chute d’horreur au Lagoa Azul dans l’État de Paraná, au Brésil.

Rafael dos Santos Tosta descendant sur la balançoire du pont quelques instants avant que la tragédie ne frappe Crédit : CEN

La corde a cassé et il a plongé 70 pieds dans l’eau Crédit : CEN

Le joueur de 22 ans souffre toujours de ses blessures et du traumatisme psychologique Crédit : CEN

L’ouvrier d’usine gravement blessé suit actuellement une thérapie intensive après son plongeon de 20 mètres dans le grain de beauté.

Rafael s’était rendu au lagon dans une carrière désaffectée le 11 février pour faire un balancement de pont pour marquer la fin de son mariage.

L’activité, qui s’apparente au saut à l’élastique, consiste à tomber en chute libre avant de devenir un « pendule humain » en se balançant dans un immense arc.

Les images montrent le moment choquant où la corde s’est cassée et il a plongé dans le lagon si fort qu’il s’est brisé le cou et la colonne lombaire.

Après avoir miraculeusement survécu au plongeon de l’horreur – bien qu’avec des blessures durables – Rafael a déclaré à Globo.com : « J’ai toujours été une personne très calme, mais les choses ont changé récemment.

« Après le divorce, je voulais profiter de la vie de toutes les manières possibles. Je faisais beaucoup de choses folles. Je n’accordais aucune valeur à ma vie. »

Rafael était parti avec un cousin et un ami pour faire le dangereux balancement du pont avant son 22e anniversaire – sa mère l’avait averti qu’il était « fou ».

« Ce jour-là, j’étais vraiment heureux, excité », a-t-il raconté.

Avant son saut, il se souvient avoir plaisanté sur le fait que la corde ne pouvait pas supporter son poids.

Son souvenir suivant était de s’être réveillé dans l’eau avec des gens autour de lui lui demandant de ne pas bouger et lui faisant savoir que de l’aide était en route.

Rafael a été emmené dans un hélicoptère et, avec un étrange éclair d’humour, se souvient comment « je n’arrêtais pas de plaisanter, ‘Wow, je n’arrive pas à croire que je conduis un hélicoptère.' »

Ma vie ne sera plus jamais la même. Rafael dos Santos Tosta

Bien qu’il ait dit: « J’ai paniqué et j’ai pensé: » Qu’est-ce que je fais allongé ici? Quand j’ai essayé de me lever, je me souviens d’avoir ressenti une très forte douleur. Je n’ai jamais ressenti de douleur aussi intense de ma vie. »

Aujourd’hui, près de trois mois plus tard, Rafael souffre toujours des séquelles de sa chute, malgré plusieurs séances de kinésithérapie et de soins.

Rafael travaille comme opérateur de production qui fait de l’inspection industrielle dans une usine et il est en arrêt de travail depuis l’accident.

Il a encore du mal à soulever des objets lourds, ressent des douleurs dans certaines zones et souffre de faiblesse.

Le traumatisme psychologique n’a pas non plus disparu.

« Mon sommeil n’est pas le même. Je n’arrive pas à dormir. J’ai dû demander de l’aide. J’ai commencé à avoir des crises, des cauchemars et j’ai peur de m’endormir.

« Nous pensons que nous sommes forts, mais si vous avez un spécialiste ou une lumière, c’est bien mieux que d’essayer de se lever tout seul. »

En pensant à sa chute, il a déclaré: « Vous commencez à voir la vie et à être reconnaissant pour tout. Ce n’est pas que je m’en fichais avant, mais je ne l’ai pas regardé avec cette perspective.

« Ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne veux pas être le Rafael que j’étais avant. Je dois être reconnaissant d’être en vie, ce qui est déjà très important. »

Malgré ses blessures, Rafael a déclaré que son amour pour les sports extrêmes n’avait pas disparu, mais qu’il voulait éviter à sa famille de s’inquiéter.

« Je crois que cette erreur n’arrivera probablement pas à quelqu’un d’autre. Je ne suis pas le genre de personne qui s’abstient de faire des choses parce que les autres me disent de ne pas le faire.

« Ma mère ne voulait pas que j’aille sauter, mais j’y suis quand même allé. Je ne sauterais plus à cause d’eux. Si ça ne tenait qu’à moi, j’y serais déjà. »

Depuis l’accident de Rafael, Lagoa Azul (le lagon bleu) reste ouvert aux visiteurs, mais personne n’est autorisé à se balancer sur le pont.

La police civile a déclaré qu’aucune enquête n’était en cours sur l’incident.