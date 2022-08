Le cordon a été coupé. Le streaming est plus regardé que le câble

Pour la première fois, les Américains regardent plus la télévision en streaming que le câble, selon un rapport de Nielsen. Ce jalon était attendu depuis longtemps alors que les téléspectateurs changent leurs habitudes de visionnage et abandonnent leurs faisceaux de câbles coûteux pour des alternatives moins chères.

En juillet, le streaming représentait 34,8 % de la part de la consommation totale de télévision, soit une croissance de près de 23 % au cours de l’année écoulée. L’audience du câble et de la diffusion a chuté d’une année sur l’autre, la première s’élevant à 34,4 % et la seconde à seulement 21,6 %. Les deux ont chuté d’environ 10% par rapport à juillet 2021.

Nielsen note que le streaming a dépassé la diffusion auparavant, mais c’est la “première fois qu’il dépasse également le visionnage par câble”. Netflix, Hulu et YouTube ont également capturé des parts record, avec Netflix ( NFLX ) étant la plus grande plateforme de streaming grâce à la nouvelle saison de “Stranger Things”.

Les conclusions du rapport ne sont pas surprenantes, mais c’est un point d’inflexion pour le téléspectateur américain typique ainsi que pour l’industrie. Les sociétés de divertissement dépensent des milliards de dollars pour renforcer leurs services de streaming afin de se préparer à l’avenir. Mais les jours de gloire du streaming sont peut-être déjà terminés : la guerre pour gagner des abonnés à tout prix est terminée.

Disney ( DIS ) fait grimper les prix après avoir perdu une tonne d’argent sur ses différents services de streaming. Netflix a récemment augmenté ses prix et sévit contre le partage de mots de passe. Warner Bros. Discovery, la société mère de CNN, abandonne les films et les séries à gauche et à droite et inverse sa stratégie controversée de tout sous un même toit. Les trois services élargissent leurs offres financées par la publicité.

Le streaming lui-même ne va nulle part – c’est le présent et l’avenir d’Hollywood – mais les dépenses maintenant, poser des questions plus tard semblent toucher à leur fin alors que ces services arrivent à maturité et que les entreprises de médias s’attachent à ce qui rapporte de l’argent.

“Les guerres du streaming sont terminées parce que la croissance des abonnés s’est arrêtée”, a déclaré Michael Nathanson, analyste des médias chez MoffettNathanson, à CNN Business. “Vous menez une guerre dans un pays qui n’a plus de ressources.”

–Frank Pallotta de CNN Business a contribué à ce rapport.