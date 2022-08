Le corail de la Grande Barrière de Corail rebondit, mais le réchauffement climatique reste un risque

L’Institut australien des sciences marines, une agence gouvernementale, a commencé à surveiller le plus grand système de récifs de la Terre il y a 36 ans. Son dernier rapport indique que les parties nord et centrale du récif sont en voie de guérison après une “vaste période” de perturbations au cours de la dernière décennie, a déclaré Mike Emslie, chercheur principal à l’institut.

Les résultats de l’enquête annuelle de l’institut montrent que le récif “est toujours dynamique et toujours résilient, et qu’il peut rebondir après des perturbations s’il en a l’occasion”, a déclaré Emslie dans une interview jeudi.

La Grande Barrière de Corail a été durement touchée par la hausse des températures ces dernières années. En 2016 et 2017, des vagues de chaleur sous-marines ont déclenché des événements de blanchissement des coraux si graves que les scientifiques craignaient que le récif ne se ressemble plus jamais.

Environ la moitié des récifs ont été étudiés avant le dernier épisode de blanchissement des coraux en février et mars. Emslie a déclaré que les chercheurs ne connaîtront pas toute l’étendue de la couverture corallienne perdue à la suite de cet événement avant l’année prochaine. La taille même du système de la Grande Barrière de Corail – il s’étend sur environ 1 700 milles et est si grand qu’il peut facilement être repéré depuis l’espace – signifie que l’enquête est échelonnée sur sept ou huit mois de l’année.

Les scientifiques marins craignent que ces coraux soient parmi les plus vulnérables aux impacts du réchauffement climatique, y compris les vagues de chaleur marines, le blanchissement des coraux et les vagues dommageables, telles que celles générées lors des cyclones tropicaux.

“Ils sont sensible au stress thermique et au blanchissement massif des coraux. C’est la proie préférée des étoiles de mer à couronne d’épines. Et, ils sont facilement renversés et brisés par de grandes tempêtes », a déclaré Emslie, le chercheur scientifique. Il a noté que le cyclone tropical Yasi – la pire tempête à avoir frappé la région ces dernières années – a détruit de vastes étendues de corail en quelques heures en 2011.