Le copropriétaire des Cubs, Ricketts, conclut un accord pour acheter les NWSL Red Stars

Un groupe d’investisseurs dirigé par la copropriétaire des Chicago Cubs et propriétaire minoritaire de Chicago Sky, Laura Ricketts, a conclu un accord de principe pour acquérir les Chicago Red Stars de la NWSL, a annoncé mardi le groupe.

Les Red Stars ont été mis en vente par le propriétaire Arnim Whisler à la suite du rapport Sally Yates, qui a été publié en octobre 2022, et des abus systémiques détaillés dans la NWSL.

Le rapport a mis en évidence des cas présumés d’abus par l’ancien manager des Red Stars Rory Dames, ainsi que l’incapacité de Whisler à remédier au comportement de Dames.

Les joueurs des Red Stars ont ensuite publié une déclaration demandant à Whisler de mettre l’équipe en vente, une demande que Whisler a acceptée deux mois plus tard.

« La construction d’une culture de championnat commence par le traitement de nos joueuses avec le respect qu’elles méritent en tant que femmes et athlètes », a déclaré Ricketts. « Nous sommes impatients de finaliser cette transaction afin de pouvoir commencer ce nouveau chapitre pour l’équipe et les fans. »

Laura Ricketts, copropriétaire des Chicago Cubs, dirige un groupe qui achètera les Chicago Red Stars de la NWSL. Nuccio DiNuzzo/Getty Images

Dans l’annonce, 12 investisseurs supplémentaires ont été nommés.

Ce groupe comprend : Angela EL Barnes, directrice juridique d’IDEO ; Traci P. Beck, MD; Debra Cafaro, présidente et chef de la direction de Ventas, Inc. et partenaire des Penguins de Pittsburgh ; Laura Desmond, présidente et PDG de smartly.io ; Sidney Dillard, banquier d’affaires et associé chez Loop Capital de Chicago ; Megan Murphy, propriétaire, LaCrosse Milling Company; Editha Paras, cadre à but non lucratif ; Jennifer Pritzker, présidente et chef de la direction, TAWANI Enterprises, Inc. ; Hilary Rosen, consultante en communication stratégique, et Jessica Droste Yagan, associée et PDG d’Impact Engine. L’entrepreneur Tom O’Reilly et le Family Office Engelhardt font également partie du groupe.

« Je suis honoré de diriger ce groupe de chefs d’entreprise et de citoyens de Chicago dans nos efforts pour acheter les Red Stars de Chicago », a déclaré Ricketts. « Nos expériences respectives dans les sports professionnels, la finance, la gestion des redressements, l’immobilier commercial, le marketing et la publicité, associées à nos liens communautaires profonds, constituent une combinaison puissante qui nous servira bien à atteindre notre objectif ultime : créer une organisation de championnat sur et hors du terrain.

« Laura Ricketts et le nouveau groupe de propriétaires proposé sont des leaders exceptionnels et nous sommes satisfaits des progrès qui ont été réalisés », a déclaré un porte-parole de la NWSL dans un communiqué à ESPN.

« Une vente finale nécessitera l’approbation du conseil des gouverneurs de la NWSL, et nous aurons plus à dire si et quand cela se produira. »

Les Red Stars ont connu des difficultés jusqu’à présent cette saison et occupent actuellement la 11e place dans la ligue à 12 équipes.

Chicago a également été éliminé de la NWSL Challenge Cup après avoir terminé à la dernière place de leur groupe de quatre équipes.

« Nous croyons de tout cœur et sommes ravis de l’avenir des Red Stars et de la NWSL », a déclaré Ricketts. « Il y a une croissance sans précédent des fans de football féminin dans le monde, et nous voulons participer à la construction de cet élan ici à Chicago. »