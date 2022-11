Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, confronté à la sortie de Cristiano Ronaldo et à la vente du club | Nouvelles du football

Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce que le club pourrait être mis en vente.

Sky News l’a retrouvé près de chez lui à West Palm Beach, en Floride, où on lui a demandé pourquoi le moment était venu de vendre le club.

Il a déclaré: “Comme nous l’avons annoncé hier, le conseil d’administration a suivi un processus et a décidé qu’il allait examiner différentes alternatives stratégiques – et c’est ce que nous faisons.

Il a répété la réponse lorsqu’on lui a demandé pourquoi le club n’avait pas été vendu plus tôt et a ajouté : “Nous verrons où cela nous mènera.”

Les Glazers auraient été furieux des remarques et Ronaldo cette semaine a quitté United immédiatement par consentement mutuel.

Mais Avram Glazer a refusé d’être attiré par l’affirmation de l’attaquant – reprise par de nombreux fans – selon laquelle sa famille “ne se soucie pas du club”.

Il a déclaré à Sky News: “Eh bien, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo – c’est un grand joueur de Manchester United, j’apprécie tout ce qu’il a fait pour le club et je lui souhaite la meilleure des chances pour l’avenir.”

“Processus conçu pour améliorer la croissance du club” – Déclaration complète de Man Utd

Ben Ransom de Sky Sports News rapporte que la famille Glazer est prête à vendre Manchester United après 17 ans de propriété.



« Manchester United plc (NYSE : MANU), l’un des clubs sportifs les plus prospères et les plus historiques au monde, annonce aujourd’hui que le conseil d’administration de la société (le « conseil ») entame un processus d’exploration d’alternatives stratégiques pour le club.

“Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial.

Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant la société.

“Cela comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale, chacune dans le contexte de l’amélioration du succès à long terme des équipes masculines, féminines et équipes de l’académie et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes.”

Q&A sur la vente de Man Utd : qui sont les prétendants ? Quand les Glazers pourraient-ils partir ?

Mark Kleinman, rédacteur en chef de Sky News, qui a annoncé que la famille Glazer était prête à vendre Man Utd, et Kaveh Solhekol répondent à toutes vos questions importantes.

“Sir Jim Ratcliffe va faire une offre pour Man Utd”

Sir Jim Ratcliffe fera une offre pour Manchester United après que les Glazers aient officiellement mis le club en vente, selon Le télégraphe quotidien.

Ratcliffe, qui est un fan de United et a assisté à la finale de la Ligue des champions de 1999, est l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne et serait sérieux en adoptant une nouvelle approche après avoir déjà contacté les Glazers en août.

Mais on prétend qu’il se méfie de payer trop cher pour United, des initiés suggérant que les Glazers recherchent un prix supérieur à 5 milliards de livres sterling.

Le rapport indique également que Ratcliffe a de l’expérience dans les relations avec le courtier Raine Group, qui ferait pression pour un prix supérieur à la valeur naturelle de United.

Ratcliffe, qui possède Ineos, a eu une offre infructueuse pour acheter Chelsea plus tôt cette année.

Ratcliffe a dit au Financial Times en octobre: ​​”S’il avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement essayé de suivre Chelsea, mais nous ne pouvons pas rester assis à espérer qu’un jour Manchester United deviendra disponible.”

Le groupe Ineos de Ratcliffe possède déjà Nice en France et le club suisse Lausanne.