Le copropriétaire de JGR, Coy Gibbs, 49 ans, décède quelques heures après que son fils ait remporté le titre

AVONDALE, Arizona (AP) – Coy Gibbs, vice-président de Joe Gibbs Racing pour son père NFL et NASCAR Hall of Fame, est décédé dimanche matin quelques heures seulement après que son fils a remporté le championnat Xfinity Series. Il avait 49 ans.

“C’est avec une grande tristesse que Joe Gibbs Racing confirme que Coy Gibbs (copropriétaire) est allé être avec le Seigneur dans son sommeil la nuit dernière. La famille apprécie toutes les pensées et prières et demande la confidentialité en ce moment », a déclaré l’équipe dans un communiqué publié peu de temps avant le début de la finale de la saison NASCAR.

Joe Gibbs a perdu ses deux fils. JD Gibbs est décédé en 2019 d’une maladie neurologique dégénérative et avait également 49 ans au moment de sa mort. Coy Gibbs a succédé à son frère aîné en tant que vice-président de l’organisation familiale NASCAR.

“Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de Coy Gibbs. Au nom de la famille France et de tout NASCAR, j’adresse mes plus sincères condoléances à Joe, Pat, Heather, la famille Gibbs et tout le monde chez Joe Gibbs Racing pour la perte de Coy, un véritable ami et coureur », a déclaré le président-directeur général de NASCAR. Jim France.

NASCAR a tenu un moment de silence pour Coy Gibbs avant le début du championnat de la Coupe dimanche à Phoenix Raceway, où Christopher Bell de JGR courait pour le titre. Kyle Busch, dans sa dernière course après 15 ans avec l’équipe, pleurait sur la route des stands avant le début de la course.

“Aujourd’hui, nous ferons ce que nous ne voulons pas faire, mais nous nous unirons en tant que famille et courrons pour le nom sur notre poitrine”, Le pilote JGR Denny Hamlin a tweeté.

Ty Gibbs devait conduire le n ° 23 pour 23XI Racing mais a été remplacé par Daniel Hemric pour ce que 23XI a appelé “une urgence familiale”. Jackson Gibbs, fils de feu JD Gibbs, faisait partie de l’équipe au stand de Bell dimanche et a participé à la course.

Coy Gibbs venait de clôturer une semaine tumultueuse avec son fils de 20 ans, qui a remporté le titre Xfinity samedi et devrait bientôt être nommé remplaçant de Kyle Busch chez JGR.

Mais Ty Gibbs a été critiqué cette année pour sa conduite agressive et la semaine dernière, son coéquipier Brandon Jones a perdu la tête au Martinsville Speedway dans le dernier tour. Jones devait gagner la course pour remporter le championnat Xfinity et JGR et Toyota auraient eu deux voitures dans la finale si Gibbs était resté deuxième.

“La course est une famille et les relations au sein de l’ensemble du garage vont bien plus loin que la compétition sur piste. Aujourd’hui, nous avons perdu une partie chère de notre famille. La perte de Coy Gibbs est dévastatrice pour tout le monde chez Toyota et TRD », a déclaré David Wilson, président de Toyota Racing Development.

Samedi, peu de temps avant que Ty Gibbs ne remporte son titre, Hamlin a déclaré que la semaine avait été difficile à JGR. Il avait tweeté après que Ty Gibbs ait écrasé Jones “JD me manque” et a expliqué qu’il faisait référence à l’atmosphère à JGR établie par JD Gibbs, qu’il appelait une “unité familiale étroite”.

“Nous devons vraiment traiter (les coéquipiers) comme s’ils étaient notre frère et notre famille, et je pense que parfois chez JGR, nous travaillons probablement les uns avec les autres le moins de toute autre équipe, et ce ne sont que les faits”, a-t-il déclaré. . “Je ne dis pas que c’est la faute de qui que ce soit actuellement, mais JD était juste différent parce qu’il enroulait vraiment ses bras autour de tout le monde. J’ai dit à Coy, ‘JD était mon père.’ Il était vraiment mon père dès que je suis entré dans la série, donc quand vous perdez cela, cela change un peu la culture, et nous devons juste le récupérer.

Joe Gibbs et Coy Gibbs ont passé les jours après Martinsville à défendre leur jeune pilote, qui a été hué de manière retentissante à Martinsville et à Phoenix après ses victoires consécutives. Ty Gibbs a fait sa propre tournée d’excuses humiliante avant de retenir Noah Gragson pour le championnat.

“Prières à la famille Gibbs,” a tweeté Gragsonqui avait une animosité ouverte envers Ty Gibbs pendant la majeure partie de la saison Xfinity avant de le féliciter après le titre de samedi.

Coy Gibbs a joué le secondeur à Stanford de 1991 à 1994 et a été assistant au contrôle de la qualité offensive lors du deuxième passage de son père en tant qu’entraîneur de la NFL de Washington. Gibbs a eu une courte carrière de pilote, dont deux ans dans la NASCAR Busch Series et trois dans la NASCAR’s Trucks Series avant d’aider son père à lancer Joe Gibbs Racing Motocross en 2007.

Coy Gibbs est né à Fayetteville, Arkansas, et a vécu à Cornelius, Caroline du Nord, avec sa femme Heather et ses quatre enfants.

___

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing et https://twitter.com/AP_Sports

Jenna Fryer, l’Associated Press