Le coproducteur de Kashmir Files, Pallavi Joshi, réagit au commentaire de “propagande vulgaire” de Nadav Lapid sur la vedette d’Anupam Kher

L’actrice Pallavi Joshi a réagi au commentaire du chef du jury de l’IFFI Nadav Lapid sur The Kashmir Files. Pallavi, qui a joué et coproduit le film avec son mari, le réalisateur Vivek Agnihotri a partagé un article prolongé sur le fait que Lapid dénonce le film comme “propagande et vulgaire” lors de la cérémonie de clôture de l’IFFI 2022 sur son Instagram.

Pallavi a sous-titré le message comme suit : “Voici ma déclaration officielle à Nadav Lapid. Jai Hind”, et a écrit : “Pendant des décennies, la communauté internationale est restée silencieuse sur les souffrances de la communauté Kashmiri Pandit. Après trois décennies, l’industrie cinématographique indienne a finalement réalisé qu’il doit raconter les histoires de l’Inde de manière véridique et objective.”

Elle a en outre ajouté: “Vivek et moi avons toujours été conscients qu’il y avait des éléments qui ne seraient pas la pure vérité à l’écran, mais il est très regrettable qu’une plate-forme créative ait été utilisée pour l’agenda politique afin de préserver un récit ancien, faux et blasé. à propos du Cachemire. Nous sommes submergés par la façon dont les Indiens se sont levés pour défendre The Kashmir Files contre les déclarations grossières et vulgaires d’un négationniste du génocide.

Joshi a en outre ajouté : “Je voudrais assurer à notre public et à nos supporters que ‘The Kashmir Files’ reste un film populaire. Je tiens également à remercier l’ambassadeur israélien SE Naor Gilon et le consul général Shri Kabbi Shoshani pour leur soutien. I Am Buddha se tient pour l’Inde et nous continuerons sur la voie de la vérité et de la résilience pour continuer à faire un cinéma significatif avec un contenu indien original. Pallavi Joshi.

Plus tôt, le réalisateur Vivek Agnihotri, Anupam Kher, Darshan Kumar et d’autres ont partagé le point de vue du cinéaste Lapid sur le film.