REPRÉSENTANT Joel Greenberg, l’ami de Matt Gaetz, a fourni aux enquêteurs des informations sur un éventail de sujets, y compris les activités de Gaetz, depuis l’année dernière, selon un rapport.

Le républicain Gaetz de Floride fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations d’inconduite sexuelle.

Joel Greenberg aurait fourni aux enquêteurs des informations sur un éventail de sujets, y compris les activités de Matt Gaetz, depuis l’année dernière. Crédits: WKMG

Gaetz fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations d’inconduite sexuelle Crédit: AP

Gaetz, qui a nié avec véhémence les accusations, est également interrogé par le comité d’éthique de la Chambre pour enquêter davantage sur les allégations portées contre lui.

Mardi, le New York Times, citant deux personnes informées sur la question, a rapporté que Greenberg, un ancien responsable local de Floride, avait parlé aux enquêteurs des actions de Gaetz.

Selon le rapport, Greenberg, ancien percepteur des impôts du comté, a déclaré que Gaetz avait eu des rencontres avec des femmes qui recevaient ensuite de l’argent ou des cadeaux en échange de relations sexuelles.

Le ministère de la Justice enquête pour savoir si Gaetz et Greenberg étaient impliqués dans le recrutement de plusieurs femmes en ligne à des fins sexuelles.

ENQUÊTE EN COURS

Des personnes proches de l’enquête ont également déclaré que le ministère de la Justice enquêtait pour savoir si les hommes avaient eu des relations sexuelles avec un adolescent de 17 ans en violation des lois sur le trafic sexuel.

Greenberg aurait commencé à coopérer avec des responsables une fois qu’il s’est rendu compte que le gouvernement disposait de nombreuses preuves à son sujet.

Selon les rapports, Greenberg aurait rencontré les femmes via des sites Web qui aident les individus à se rencontrer en échange de cadeaux.

Greenberg aurait rencontré à plusieurs reprises des enquêteurs, qui cherchaient à établir à quel point il était digne de confiance et crédible en tant que témoin.

Gaetz, un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a nié les allégations portées contre lui Crédit: Facebook

L’ancien percepteur d’impôts a été inculpé pour la première fois en juin dernier et fait face à 33 chefs d’accusation, notamment pour harcèlement d’un rival politique, fraude électronique, complot en vue de corrompre un agent public, fraudant le programme de protection des chèques de paie et vol d’identité.

Il est également accusé d’avoir utilisé une base de données d’État qu’il était chargé de gérer pour créer de fausses pièces d’identité pour les femmes avec lesquelles il aurait payé pour avoir des relations sexuelles.

Selon des rapports précédents, l’enquête sur le trafic sexuel présumé d’un mineur par Gaetz provenait d’enquêtes sur le comportement de Greenberg.

Lors de deux transactions Venmo de fin de soirée en mai 2018, Gaetz aurait envoyé 900 $ à Greenberg.

Le lendemain matin, en huit minutes, Greenberg aurait payé à trois jeunes femmes des sommes d’argent variables, nommées sur Venmo comme étant «Frais de scolarité», «École» et «École».

Gaetz, un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a affirmé par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il « n’avait jamais payé pour le sexe ».

Greenberg, affirme Gaetz, «a essayé de piéger des innocents dans ses ennuis».

L’enquête du ministère de la Justice sur le trafic sexuel présumé de Gaetz proviendrait d’enquêtes sur le comportement de Greenberg Crédit: Reuters