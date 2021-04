Un rival SPORTIF du prince Philip a rendu hommage à son copain franc-parler.

Le duc d’Édimbourg et George Bowman ont partagé une amitié pendant près d’un demi-siècle, bien qu’ils soient des mondes à part dans la classe sociale.

George et Philip photographiés dans les années 1980 Crédits: Richard Rayner

George était un ferrailleur d’une grande famille de la classe ouvrière qui avait travaillé comme cavalier de rodéo aux États-Unis.

Mais Philip a dit un jour: « Si vous avez un intérêt commun, personne ne se soucie de savoir d’où vous venez ou qui vous êtes. »

George, 86 ans, qui a créé une entreprise de tapis dans sa ville natale de Penrith, Cumbria, partageait la passion de Philip pour la conduite en calèche à quatre mains et ils se sont affrontés.

Il essuya ses larmes en disant: «C’était un homme qui ne souffrait pas des imbéciles mais qui ne tolérait pas un snob.

«Il me parlait d’un homme à l’autre à chaque fois que nous nous rencontrions. Grâce à la conduite en calèche, nous sommes devenus amis.

« Le prince Philip et la reine avaient tous deux le don de Dieu pour mettre les gens à leur aise – et je ne me suis jamais senti mal à l’aise avec eux. »

George a rencontré Philip pour la première fois en 1972 lors des épreuves de chevaux dans le Cheshire et ils se sont liés aux essais annuels de chevaux de Lowther à Penrith jusqu’en 2008.

Le prince a représenté la Grande-Bretagne en calèche lors de six championnats du monde – mais George a déclaré: «À cause de qui il était, on ne lui a jamais attribué le mérite d’être le formidable cavalier qu’il était.

George a parlé avec Philip pour la dernière fois il y a deux ans lors d’un événement au château de Windsor.

Le duc effectuera son dernier voyage à l’arrière d’un Land Rover spécialement adapté pour l’envoi de 15 heures samedi Crédits: Kelvin Bruce

Le duc d’Édimbourg est décédé vendredi après des décennies de service au Royaume-Uni Crédits: Getty