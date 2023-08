Un PAL de Remi Lucidi a affirmé que la mort du casse-cou n’était pas accidentelle en disant qu’il était impossible pour les grimpeurs expérimentés de tomber.

Le photographe français de 30 ans, connu sous le nom de Remi Enigma, a chuté de 68 étages en tentant une cascade sur un gratte-ciel de Hong Kong le 27 juillet.

Remi Lucidi et ‘Dakamaru’ sont devenus amis via Instagram en 2020 Crédit : Instagram/@dakamaru10

Le couple a participé à plusieurs cascades ensemble Crédit : Instagram/@dakamaru10

On pense que Lucidi s’est retrouvé piégé à l’extérieur du penthouse du dernier étage de la tour Trengunter de 721 pieds alors qu’il posait pour des photos.

Il a été vu pour la dernière fois frapper aux fenêtres du bâtiment en appelant une femme de chambre à l’aide, mais il est tombé et est mort.

L’ami de Lucidi, un autre grimpeur urbain connu sous le nom de « Dakamaru » – qui n’a pas voulu révéler sa véritable identité – a déclaré qu’il avait parlé avec son copain quelques jours avant sa mort.

Ils s’étaient rencontrés sur Instagram en 2020 et avaient ensuite participé à des ascensions ensemble et avaient prévu d’aller en France et également de gravir la Grande Pyramide en Égypte.

Dakamaru a déclaré au Mirror: « Lorsque vous atteignez un certain niveau de compétence, vous ne vous contentez pas de glisser et de tomber. Ce n’est pas possible. Selon le témoin, Remi était coincé à l’extérieur d’une fenêtre.

«Ce devait être un endroit dont il ne pouvait pas sortir. Il a dû y passer assez de temps pour se fatiguer et ne plus pouvoir s’y tenir.

« Le témoin a affirmé qu’il avait frappé à la fenêtre. Probablement sur un bord mince à l’extérieur. Pas beaucoup d’espace pour bouger. Probablement aucun moyen de s’asseoir, de se tourner, de s’accroupir ou de changer de position de quelque manière que ce soit.

« Et quelle que soit votre forme physique, dans de telles conditions, vous finirez par vous fatiguer. »

Il a révélé qu’au cours de leur conversation, Lucidi avait été enthousiasmé par l’escalade de bâtiments à Hong Kong et avait pris de « belles photos ».

Dakamaru a appris la mort de son ami par quelqu’un d’autre dans la communauté, mais a déclaré que cela ne l’empêcherait pas, ni d’autres, d’entreprendre de telles cascades.

Il a ajouté que malgré la tragédie, les gens qui font ces cascades risquées sont pleinement conscients des conséquences.

Lucidi et Dakamaru se sont rencontrés pour la première fois sur Instagram en 2020, sont devenus de bons amis et se sont finalement rencontrés à l’été 2021, puis à nouveau en décembre 2022, ajoutant qu’ils étaient en contact permanent.

Il a décrit son copain comme étant « comme une famille pour moi ».

Dans une publication Instagram de la paire ensemble, Dakamaru a déclaré: « Les tours en acier ressemblent beaucoup à des amitiés – nous les construisons fortes et hautes. Elles peuvent osciller occasionnellement ou être rarement visitées par les constructeurs, mais avec un soin et un entretien appropriés, elles vont résister au vent, à la neige et au soleil brûlant, et autant durer toute l’éternité. »

Dans un autre post, il a écrit : « Au revoir, mon ami, au revoir. J’espère que tu sais à quel point tu vas me manquer et à quel point c’est vide sans toi. Attends-moi juste dans la prochaine vie. Nous allons tout grimper ! RIP Remi Enigma, un puissant dieu des toits… »

Un agent de sécurité a tenté d’arrêter Lucidi mais le casse-cou était déjà en route vers le sommet de l’immeuble.

Des images de vidéosurveillance montrent Lucidi prenant l’ascenseur jusqu’au 49e étage avant de monter les escaliers jusqu’au sommet.

Les agents de sécurité à la recherche de Remi ont ensuite trouvé une trappe ouverte sur le toit.

La police a trouvé la caméra de l’homme sur les lieux qui contenait des vidéos de ses autres cascades risquées.

Alors qu’un travailleur qui prétendait avoir parlé à Lucidi a déclaré: « Il m’a dit qu’il allait faire de la randonnée en montagne quand j’ai demandé où il allait.

« Il a dit qu’il voulait beaucoup marcher quand il était ici. »

Lucidi a souvent partagé des images mordantes de ses cascades élaborées avec ses abonnés Instagram.

Dans des images effrayantes de 2019, on voit Remi se filmer en train de se promener au sommet d’une tour similaire à Hong Kong, à quelques centimètres du bord.

Il était également connu pour avoir grimpé sur des immeubles de grande hauteur à travers le monde, notamment en Bulgarie, en Colombie, en France, à Dubaï et en Pologne.

Lucidi a accumulé un énorme succès sur les réseaux sociaux en raison de ses activités de casse-cou Crédit : Entreprise