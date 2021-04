La copine de MEGHAN Markle dit que les funérailles du prince Philip sont un «triste jour pour elle» et que le service était «très préoccupé par elle» alors qu’elle regardait depuis les États-Unis.

Omid Scobie a déclaré que la duchesse de Sussex, 39 ans, serait en deuil car elle «a également perdu un membre de sa famille» – alors que la nation s’unissait pour se souvenir du duc d’Édimbourg.

Meghan Markle et les copains du prince Harry ont dirigé la couverture américaine des funérailles du prince Philip Crédit: AFP

Harry est séparé de William alors que les membres de la famille royale se réunissent pour le service

La reine regarde le cercueil est transporté dans la chapelle

Meghan, très enceinte, est restée à Los Angeles sur les conseils du médecin tandis que le prince Harry a fait le voyage de 5400 km au Royaume-Uni avant l’événement d’aujourd’hui.

Le palais de Buckingham a confirmé que ceux qui n’avaient pas pu y assister avaient pris des «arrangements privés» pour marquer la vie de Philip. Meghan a regardé la sombre procédure à travers une diffusion en direct spéciale avec son fils Archie.

Omid Scobie – un ami proche des Sussex qui a co-écrit Finding Freedom, une biographie explosive sur Megxit – a rapporté en direct l’événement depuis le château de Windsor aujourd’hui pour la chaîne américaine ABC.

Il a déclaré: «Bien que Meghan ne soit pas là, elle soutient bien sûr Harry … son esprit est très concentré sur la situation ici.

«Nous savons qu’elle soutient Harry dans cette semaine très difficile pour lui, mais elle sera aussi triste parce que c’est aussi la perte d’un membre de sa famille pour elle.

«Elle est devenue très proche de la reine et du prince Philip au cours des dernières années. C’était probablement sa relation la plus forte au sein de la famille et ces relations se sont ensuite réduites cette semaine.

«Ce sera un jour triste pour elle.»

Gayle King, animatrice de CBS This Morning et alliée de Meghan, a également ancré un reportage spécial sur le réseau pour la télévision américaine.

Elle a dit qu’elle soupçonnait que «les différences familiales seront mises de côté pour la journée», ajoutant: «William et Harry, il n’y a pas de secret à ce sujet, ont eu une relation tendue que l’on pourrait dire depuis qu’Harry a quitté ses fonctions royales.

Au début des funérailles, la nation s’est arrêtée pour observer une minute de silence à la mémoire du duc décédé quelques mois avant son 100e anniversaire.

La reine est arrivée à l’enterrement vêtue de noir alors que la nation s’unissait dans le chagrin pour honorer la plus ancienne épouse de Grande-Bretagne.

Elle s’est rendue au service dans une Bentley avec la dame d’honneur de confiance Lady Susan Hussey – les deux portant des masques faciaux.

Peter Phillips se tenait légèrement en arrière pour que Harry et William soient devant lui de chaque côté Crédits: Getty

Le cercueil est transporté depuis le château de Windsor

Le prince Philip a été inhumé aujourd’hui

Le prince Harry s’est tenu à l’écart de William lors des funérailles du prince Philip alors qu’il était vu au Royaume-Uni pour la première fois depuis son interview à la bombe d’Oprah.

Le duc de Sussex s’était isolé à Frogmore Cottage dans le parc de Windsor, après avoir pris l’avion de Los Angeles pour les funérailles.

C’est la première fois qu’il voit sa famille depuis Megxit – bien qu’il ait été rapporté qu’il a parlé au téléphone à Charles et William après son atterrissage au Royaume-Uni.

Il s’éloigna de William, avec Peter Phillips entre eux, alors qu’ils se dirigeaient derrière le cercueil.

Le couple a partagé un moment privé en discutant en s’éloignant des funérailles émotionnelles du prince Philip cet après-midi.

Il semble qu’ils se soient tenus à leur parole pour mettre leurs différences de côté après une année mouvementée pour se concentrer sur le deuil du duc d’Édimbourg.

Après des mois de distance provoqués par le déménagement d’Harry aux États-Unis et une interview explosive d’Oprah, les frères se sont réunis après le service émouvant.

Harry a été vu en train de parler avec William et la duchesse de Cambridge alors que le groupe quittait les funérailles émouvantes.

Les frères ont marché ensemble pendant plusieurs minutes, quelques instants après avoir regardé le cercueil de leur grand-père abaissé dans le coffre-fort dans des scènes émotionnelles à la chapelle St George.