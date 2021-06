Le copain de Meghan Markle, Omid Scobie, affirme que «plusieurs conversations» ont eu lieu avec Royals sur la couleur de peau d’Archie

Le copain de MEGHAN Markle a affirmé que « plusieurs » conversations avaient eu lieu avec la famille royale au sujet de la couleur de la peau de leur fils Archie.

Omid Scobie a allégué qu’un certain nombre de commentaires avaient été faits avant la naissance du jeune – et que les membres de la famille étaient « antipathiques » envers les plaintes du couple.

L’auteur d’une biographie extrêmement sympathique sur Meghan et Harry affirme que plus d’un commentaire a été fait par la famille royale sur la couleur de la peau d’Archie Crédit : Splash

Scobie – le journaliste préféré des Sussex, qui a co-écrit leur biographie Finding Freedom – a fait les déclarations explosives lors d’un événement à Londres aujourd’hui.

L’affirmation de Meghan selon laquelle un membre de la famille royale a fait un commentaire raciste à propos d’Archie avant sa naissance a été la révélation la plus dommageable de leur interview avec Oprah, diffusée en mars.

Elle a dit que le royal anonyme a posé des questions sur la couleur de la peau du bébé et « à quoi cela signifierait ou ressemblerait ».

Et lors d’un événement de la Foreign Press Association aujourd’hui, Scobie a affirmé que Meghan et Harry soupçonnaient que ce n’était « pas seulement cette personne » qui a parlé de la couleur de la peau d’Archie.

Au lieu de cela, a-t-il dit, il s’agissait d’un « problème beaucoup plus important » qui impliquait plus de personnes.

« Il y a eu une conversation qui les a énormément touchés, quand il s’agissait d’un membre de la famille royale partageant des inquiétudes concernant la couleur de la peau d’Archie », a-t-il déclaré.

« A Harry, je peux voir en quoi c’est une conversation, à Meghan qui aurait été impliquée dans les conversations de suivi que je peux voir – parce qu’il y avait d’autres personnes au courant de cette conversation au sein de la famille et au sein de l’institution, qui ont également parlé de cela, certains pas si sympathiquement.

« Donc, vous êtes alors dans une position où vous commencez à vous dire: » Eh bien, ce n’est pas seulement cette personne, ce sont aussi les autres « , et cela devient un problème beaucoup plus important. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait qui avait fait la remarque initiale, l’auteur a répondu : « Passez ».

Il a dit qu’il n’avait qu’une seule source – et qu’il n’écrirait pas à ce sujet car cela ne peut pas être vérifié.

Cependant, il a ajouté: « À l’époque, la plus grande conversation était: » Cela venait-il d’un membre senior de la famille royale, un futur chef d’État?’.

« Si cet individu est un chef d’État, alors nous, en tant que public, avons le droit de savoir, car bien sûr, c’est quelqu’un qui est notre chef d’État, le chef du Commonwealth.

Omid Scobie dit que la famille royale était « antipathique » envers le duc et la duchesse Crédit : Getty

Le couple a déclaré à Oprah qu’un royal senior avait fait un commentaire raciste avant la naissance d’Archie – et l’animateur de l’émission de discussion a précisé plus tard qu’il ne s’agissait ni de la reine ni du prince Philip. Crédit : Getty

Scobie a suggéré qu’il savait qui avait fait le commentaire initial – mais a dit qu’il n’avait pas été vérifié Crédit : reportez-vous à la légende

« Et s’ils ont un problème avec la race, nous devrions le savoir. »

Après la diffusion de l’interview d’Oprah, le palais a publié une déclaration dans laquelle il se disait « attristé » par les allégations – mais que « les souvenirs peuvent varier ».

Et aujourd’hui, Scobie a dénoncé la reine pour la déclaration – et a déclaré qu’elle était « intelligemment » formulée pour « jeter des doutes » sur le duc et la duchesse.

« D’autres personnes au sein de l’institution n’ont pas exprimé le genre de compréhension qui aurait dû être donnée », a-t-il déclaré.

« Même lorsque William a dit que nous n’étions pas une famille raciste, ils n’ont pas condamné le racisme sous quelque forme que ce soit.

« Nous ne voyons jamais la famille royale faire cela. Alors bien sûr, cela continue ensuite cette conversation sur la façon dont l’antiracisme est la famille royale, à quel point l’institution royale possède-t-elle son histoire et peut-être tout type de parti pris inconscient qui peut exister au sein l’établissement ou la famille.

« Aucune de ces choses ne semble jamais être abordée. »

Et il a déclaré que Meghan souhaitait désespérément soutenir son mari à son retour au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue dédiée à sa défunte mère.

Il a été confirmé hier qu’elle resterait aux États-Unis avec le nouveau-né Lilibet, tandis que Harry resterait à Frogmore Cottage, sa maison à Windsor.

Il a été supposé qu’il pourrait amener Archie avec lui pour la visite.