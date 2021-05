Le copain de Matt Gaetz, Joel Greenberg, plaide coupable et admet avoir payé un mineur pour des relations sexuelles

Un témoin clé dans le scandale entourant le représentant Matt Gaetz, R-Fla., Joel Greenberg, plaidera coupable de six des 33 accusations fédérales portées contre lui dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux et a accepté de fournir une « assistance substantielle » comme témoin pour d’autres enquêtes fédérales.

La nouvelle selon laquelle Greenberg modifierait son plaidoyer est devenue publique jeudi lorsqu’une audience a été fixée devant un juge fédéral à Orlando, mais les détails de l’accord de plaidoyer ont été rendus publics vendredi après que les procureurs ont déposé le document de 86 pages devant le tribunal fédéral.

Greenberg, un ancien percepteur des impôts de Floride, plaidera coupable de trafic sexuel d’un mineur, de création d’une fausse pièce d’identité, de vol d’identité, de harcèlement criminel, de fraude par fil et de complot en vue de corrompre un agent public.

En échange de la coopération de Greenberg dans d’autres enquêtes, les procureurs accepteront d’abandonner les 27 autres chefs d’accusation contre lui et de demander une réduction de la peine sur les six chefs d’accusation. Greenberg risque encore plusieurs années de prison et devra s’inscrire comme délinquant sexuel.

Il devra également faire des dédommagements à ses victimes qui font partie des 33 chefs d’accusation.

Greenberg a signé le document mercredi et ses initiales apparaissent au bas de chaque page. [Scroll down to see the letter]

L’accord sur le plaidoyer ajoute de la pression au scandale auquel Gaetz est confronté. Gaetz fait face à une enquête du ministère de la Justice pour savoir s’il a eu des relations sexuelles avec une adolescente de 17 ans et s’il a payé pour des relations sexuelles avec d’autres femmes adultes.

Gaetz a nié avec véhémence les accusations, les qualifiant de mensonges et affirmant qu’elles étaient politiquement motivées.

Couverture précédente:Un percepteur d’impôts mis en examen qui a lancé l’enquête sur Matt Gaetz travaillant sur un accord de plaidoyer

Une lettre que Greenberg a écrite à la fin de 2020 et qui a été divulguée le mois dernier au Daily Beast affirmait que Gaetz était impliqué avec le même mineur pour lequel Greenberg plaide maintenant coupable de trafic sexuel.

Dans la lettre, Greenberg a déclaré que Gaetz et lui ne savaient pas que la jeune fille avait 17 ans à l’époque et que lorsqu’il a parlé à Gaetz de l’âge de la fille après l’avoir appris, Gaetz était « tout aussi choqué et dérangé par cette révélation ».

L’accord de plaidoyer expose le dossier factuel contre Greenberg et dit qu’il a payé pour des relations sexuelles avec un mineur qu’il a rencontré sur Internet. Le document indique que la mineure a déformé son âge à Greenberg et qu’ils se sont livrés à des activités sexuelles commerciales, se rencontrant dans des hôtels «souvent avec d’autres» sept fois au total alors qu’elle était mineure.

« Greenberg offrait et fournissait souvent au Mineur et aux autres de l’ecstasy, que Greenberg prendrait lui-même aussi », indique l’accord. « Souvent, Greenberg proposait de payer au mineur et aux autres une somme supplémentaire pour prendre de l’ecstasy. »

L’accord sur le plaidoyer indiquait également que Greenberg avait payé la mineure pour avoir des relations sexuelles avec d’autres et l’avait présentée à d’autres hommes qui se livraient à des actes sexuels commerciaux avec elle.

S’adressant aux membres des médias après l’audience d’avril, on a demandé à l’avocat de Greenberg Fritz Scheller si Gaetz devait être préoccupé par l’accord.

« Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », a déclaré Scheller.

L’audience de Greenberg devrait avoir lieu à 10 h HE lundi.

