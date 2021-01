Une amie de Lily James a fustigé la façon dont elle a été traitée après avoir embrassé l’acteur marié Dominic West.

L’actrice a été prise dans un scandale l’année dernière lorsqu’elle a été photographiée en train d’embrasser Dominic, marié à Catherine FitzGerald depuis 2010.

Dominic a insisté sur le fait que leur mariage était fort alors qu’il posait devant sa maison avec Catherine, mettant sur un front uni alors qu’elle tenait une lettre dans sa main qui disait: «Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. «

Les amis de Lily, star de Downtown Abbey, pensent que tout le blâme lui a été injustement imputé.







Son amie a déclaré dimanche au Mail: « C’est de l’intimidation et, par-dessus tout, du sexisme. Elle se considère comme victime d’une honte flagrante de salope.

« Elle trouve tout cela horriblement dégoûtant, et une étiquette méchante et incorrecte. »

Lily, 31 ans, a fait face à des réactions négatives lorsque des photos d’elle et de Dominic, 52 ans, ensemble lors d’un déjeuner confortable à Rome en octobre ont été publiées.

Les stars de Pursuit of Love ont été vues circuler dans la ville romantique sur un scooter électrique avant de s’asseoir pour leur déjeuner, où Dominic lui caressa le cou et l’embrassa.

Les gens ont même demandé que les films de Lily soient boycottés et qu’elle perde son futur travail.







Son amie a ajouté: « Imaginez avoir ce genre d’abus sur une base quotidienne. Cela lui fait des ravages. »

Ils ont dit qu’il s’agissait d’un « cas simple de doubles standards ».

Dominic, qui partage quatre enfants avec sa femme, est rentré chez lui où ils ont posé devant leur maison pour confirmer que leur mariage était toujours en cours.

En novembre, Catherine s’est prononcée pour indiquer clairement qu’elle restait ferme aux côtés de son mari.







L’homme de 49 ans a déclaré à MailOnline: « Nous allons bien, merci beaucoup, oui nous le sommes. Tout va bien entre nous. Nous n’avons besoin d’aucun conseil de personne, merci. »

Un ami de Catherine avait déclaré à la publication: « Oui, Catherine a été dévastée et humiliée par les photos de Dom avec Lily. Et c’est bien documenté et clair ce qu’il pense de l’infidélité.

« Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais cela ne veut pas dire que leur mariage est proche de la fin. Ils ont eu des discussions difficiles mais sont toujours très ensemble. »

The Mirror a contacté les représentants de Lily et Dominic pour commentaires.