Le copain de Keith Urban, Richard Marx, donne une drôle de raison pour laquelle “One Day Longer” est sorti des années après l’avoir écrit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les copains Keith Urban et Richard Marx ont dévoilé vendredi leur dernière collaboration, mais ce n’est pas vraiment nouveau pour eux.

Selon Marx, “One Day Longer” est une chanson qu’ils ont écrite il y a des années et qui a fini par prendre de la place dans son ordinateur portable. Un jour, l’auteur-compositeur-interprète a décidé de lui donner une autre écoute. Maintenant, c’est la première des cinq chansons country de son prochain album “Songwriter”, qui devrait sortir le 30 septembre.

“J’ai envoyé à Keith une note vocale disant que je sortais ‘One Day Longer’ et il m’a répondu par SMS et il a dit : ‘Je n’ai aucun souvenir de cette chanson, mais ça sonne vraiment bien’, a déclaré l’homme de 58 ans. Revue people. “Il avait l’air de ne pas pouvoir croire que nous écrirons quelque chose d’aussi bien ensemble.”

Marx et Urban se connaissent depuis des décennies. Ils ont écrit des partenaires sur plusieurs des chansons à succès d’Urban, notamment “Everybody”, “Better Life” et “Long Hot Summer”.

KEITH URBAN ET NICOLE KIDMAN PARTAGENT DES RACINES HUMBLE DE VENIR EN AMÉRIQUE “SANS RIEN”

“Quand nous écrivons une chanson, Keith est toujours aux anges à ce sujet le lundi et le mercredi, il n’y est plus”, a déclaré Marx au point de vente. “Cela va de” C’est la plus grande chanson qui ait jamais été écrite par deux personnes “à” Je n’ai aucun intérêt pour cette chanson. Je suis donc habitué au genre de chose bipolaire qui se produit quand j’écris avec lui.”

Selon Marx, Urban était initialement dans “One Day Longer” – mais ensuite quelque chose s’est mis en travers.

“Je me souviens que Keith m’a dit…” J’adore cette chanson mais j’ai vraiment faim en ce moment et je déteste tout quand j’ai faim “”, a déclaré Marx. “Quelques jours plus tard, il n’était plus dedans.”

Mais il y a une personne qui est déjà fan de la chanson : la femme de Marx, Daisy Fuentes. Le couple a dit “oui” en 2015.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Daisy adore celui-ci”, a déclaré Marx. “Et je dirais que ce n’est pas évident avec elle. Elle est honnête quand il s’agit de la musique que je fais.”

En juin, Urban a repris les tournées après près de quatre ans. Auparavant, en janvier, l’homme de 54 ans avait repris certaines places laissées ouvertes par l’annulation d’Adele au Caesars Palace de Las Vegas.

‘NINE PERFECT STRANGERS’ STAR NICOLE KIDMAN DIT QUE MARI KEITH URBAN NE LA REJOINDRA PAS SUR LES RETRAITES DE BIEN-ÊTRE

La résidence d’Urban à Las Vegas a été interrompue par la pandémie de COVID-19. La star de la musique country n’a pu donner que quatre spectacles avant que la pandémie ne ferme l’industrie de la musique live en 2020. Le chanteur “Blue Ain’t Your Color” a repris la résidence en septembre 2021.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.