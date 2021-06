Le copain de Kardashian, Joe Francis, arrêté et accusé d’avoir «attrapé une femme par le cou et de lui avoir craché au visage pour lui donner Covid»

L’ami de la famille KARDASHIAN, Joe Francis, a été arrêté et accusé d’avoir attrapé une femme par le cou et de lui avoir craché au visage pour lui donner Covid, peut rapporter en exclusivité The Sun.

Selon des documents judiciaires mexicains obtenus par The Sun, la fondatrice de Girls Gone Wild et KUWTK Pal, 48 ans, a été accusé de violence domestique et de blessures intentionnelles après un incident survenu à son domicile de Punta Mita le 1er août 2020.

Getty

Joe Francis a été arrêté et inculpé au Mexique à la suite d’un incident présumé de violence domestique dans sa villa de luxe à Punta Mita[/caption]

Getty

Joe est un ami proche de la famille Kardashian depuis des années (photo de 2008)[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a souvent aimé séjourner dans la villa de Joe au fil des ans[/caption]

AVERTISSEMENT : DÉTAILS GÉNÉRANTS CI-DESSOUS

Les documents du tribunal indiquaient que la victime de Joe – que The Sun a décidé de ne pas identifier – a affirmé qu’il avait été testé positif pour Covid la veille de l’altercation.

Le 1er août, il lui aurait demandé de lui injecter des vitamines. Quand elle a refusé de s’approcher trop près de lui, la situation a apparemment dégénéré.

Les documents mexicains, traduits en anglais, indiquaient : « Il a commencé à lui crier qu’elle était une « sale connarde » et il espère qu’elle pourrit, et l’a traitée de « w *** e ».

« Elle s’est cachée dans le placard et a fermé la porte. Il a commencé à secouer la porte.

«Elle l’a ouvert et a couru dans une autre chambre avec peur. Il lui a dit qu’il la chassait.

Getty

Kim Kardashian est un ami de longue date de Joe Francis et a séjourné plusieurs fois dans sa propriété[/caption]

Instagram/Kylie Jenner

Kylie Jenner a apprécié la propriété le jour de son 18e anniversaire[/caption]

«Il lui a attrapé le bras droit, l’a tournée vers lui, l’a attrapée par le cou, puis lui a craché au visage.

« Il a dit qu’elle ne se soucie pas de lui, et maintenant elle s’en souciera parce qu’elle est infectée [with Covid] ainsi que. »

La femme a ensuite tenté d’appeler l’équipe de sécurité de la maison – appelée Casa Aramara – lorsque Joe aurait été intercepté.

Elle a affirmé que Joe avait couru vers elle, l’avait attrapée par les cheveux et l’avait poussée au sol.

Instagram/Kourtney Kardashian

La maison de Joe Francis à Punta Mita est régulièrement louée par les riches et célèbres et a accueilli la famille Kardashian à plusieurs reprises au fil des ans[/caption]

Il aurait ensuite marché sur sa tête et mis tout son poids sur son corps.

Les documents poursuivaient : « Il a ensuite mis ses mains autour de son cou et lui a de nouveau craché au visage, puis lui a dit de quitter la maison.

« Ils se sont tous les deux levés et il l’a de nouveau attrapée par les cheveux. Il l’a jetée par terre et l’a traînée dans le couloir.

« Pendant qu’il la tirait, il secouait ses cheveux et lui faisait heurter la tête par terre. »

Selon les documents du tribunal, elle a subi des blessures qui ont mis plus de deux semaines à guérir et ont nécessité un traitement médical spécial.

Getty

La fondatrice de Girls Gone Wild a déménagé au Mexique à la suite d’une faillite[/caption]

Joe a été placé en garde à vue dans le cadre de ce qu’on appelle une détention préventive le 13 août, et il a été libéré le 8 septembre après que la victime aurait « lui pardonné ».

Joe avait l’air sérieux alors qu’il posait pour sa photo d’identité.

Les charges ont été abandonnées à la condition que Joe suive six mois de thérapie psychologique, ce que les forces de l’ordre ont affirmé avoir terminé.

Le Sun a contacté Joe pour commentaires.

Getty

Joe est devenu célèbre grâce au succès de la franchise Girls Gone Wild[/caption]

La fondatrice de Girls Gone Wild avait déjà été arrêtée et inculpée de trois chefs de séquestration, d’un chef de voies de fait causant des blessures graves et d’un chef de dissuasion d’un témoin à la suite d’un incident survenu en 2011.

Au cours de l’altercation, Joe aurait attaqué l’une des femmes et lui aurait cogné la tête contre son sol carrelé.

Joe a été condamné à 270 jours de prison à la suite de cette arrestation.





La maison de Joe à Punta Mita est une propriété privée exclusive qui s’adresse souvent aux riches et célèbres en tant que destination de luxe au Mexique.

C’est un lieu de prédilection pour Kim Kardashian, ses sœurs Kourtney, Khloé, Kylie et d’autres membres de la famille, ainsi que d’autres A-listers.

Il est d’abord devenu célèbre pour avoir créé la franchise Girls Gone Wild. Joe a déménagé au Mexique à la suite d’une faillite et de problèmes avec l’IRS en 2013.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique au 1-800-799-7233 ou chattez thehotline.org.