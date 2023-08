Le copain de guerre d’Elvis Presley dit qu’ils étaient des « frères de sang »: « Le plus grand rire que j’aie jamais entendu »

Le 16 août marque le 46e anniversaire de la mort d’Elvis Presley. Son héritage perdure – pas seulement pour les fans, mais pour ceux qui ont appris à connaître l’homme derrière la musique.

Plus de 60 ans après s’être lié d’amitié avec l’emblématique crooner sudiste alors qu’il était enrôlé dans l’armée américaine, l’auteur Johnny Lang a mis la plume sur papier et a documenté quelques-uns des bons souvenirs qu’il avait avec Presley dans son roman, « My Army Days with Elvis: Friendship, Football , & Folies. »

Lang a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il était motivé pour écrire le roman après avoir vu la performance « exceptionnelle » d’Austin Butler dans le film primé « Elvis ».

En sortant du théâtre avec ses enfants et petits-enfants, le fils de Lang a demandé : « Qu’en penses-tu, papa ? Tu penses que tu es prêt à écrire un livre ? »

« Après avoir vu ça, mec, ça m’a inspiré », a répondu Lang.

Ses souvenirs fous avec Elvis ont duré toute une vie. Qu’il s’agisse de passer des heures à s’entraîner ou d’innombrables week-ends ensemble à jouer au football et à devenir presque des frères de sang, Lang a chéri le lien étroit qu’il a noué avec le chanteur de « Jailhouse Rock ».

Elvis a été enrôlé dans l’armée en 1958 tandis que Lang s’est porté volontaire pour le service, ce qui était typique à l’époque. La seule différence était que Presley avait déjà des milliers de fans à travers le pays en tant qu’artiste « Heartbreak Hotel » avec une résidence à Las Vegas à son actif.

Lang avait vu Elvis sur le champ de tir à Fort Hood, au Texas, mais sa première occasion de parler avec le musicien était dans un train en direction du New Jersey avant qu’ils ne devaient sauter sur l’USS Randolph pour l’Allemagne.

Charlie Hodge, le meilleur ami de longue date de Presley, a présenté Lang au chanteur en cours de route.

« Je n’ai jamais rencontré de célébrité de toute ma vie », se souvient Lang. « Il y a Elvis, assis là comme ça, et je m’approche de lui, debout et mon cœur va comme ça. Et je le regarde.

« Et il me regarde. Enfin, il dit: ‘Asseyez-vous, chef.’ Alors je me suis assis, et je suis tellement nerveux. J’ai dit : ‘Hé, tu veux dédicacer la photo de ma grand-mère ? La photo de ma sœur ? La photo de ma mère ?’ Il dit, ‘Pas de problème.’ Quoi qu’il en soit, j’étais là pendant environ 15 minutes et en admiration, en admiration. Et la dernière chose qu’il m’a dit, « Je te verrai sur le bateau, Johnny. Peut-être que nous pouvons passer du temps ensemble. » Je dis: ‘Je vais te chercher.' »

Presley a été autorisé à vivre hors de la base alors qu’il était en poste en Allemagne, et Lang était un visiteur régulier.

« J’ai passé tous mes week-ends chez lui. » dit Lang. « Je me levais vers midi, puis vers une heure, j’étais à la maison, et il y avait environ trois ou quatre cents personnes là-bas parce qu’elles voulaient toutes un autographe », a déclaré Lang. « Je viens de frapper à la porte. … J’ai passé près d’un an et demi avec lui chaque week-end.

« Nous jouions au football avec trois ou quatre cents personnes qui nous regardaient jouer au ballon. »

L’une des histoires préférées de Lang avec son ami remonte à une époque où Elvis avait un rhume de cerveau, et le couple a partagé un moment calme mais poignant ensemble.

« Nous nous entraînions au combat dans un endroit appelé Grafenwöhr », se souvient Lang. Presley avait une « tenue de tank » tandis que Lang était dans une « tenue de scout », mais ils se sont en quelque sorte reconnectés.

« Je trouve la caserne. Elvis est tout seul. Alors, j’entre et je dis : ‘Hé, bébé, qu’est-ce qui se passe ?’ Il dit : « Je ne me sens pas bien. Tous les gars sont à l’entraînement. Ils m’ont laissé ici. » Donc, il est allongé sur un lit militaire, et je suis assis là, juste lui et moi. Le plus grand gars du monde. Mais nous parlons », se souvient Lang.

« Je me suis assise sur le bord du lit et j’ai dit : ‘Hey El, tu veux bien me dire quelque chose ?’ J’ai dit : ‘Pourquoi êtes-vous, avec toute la renommée que vous avez et tout l’argent que vous avez, pourquoi êtes-vous et moi amis ?’ Il a dit: « Je vais te dire quelque chose Johnny Lang. Tu m’aimerais toujours si j’étais concierge, et Dieu merci, je ne le suis pas. » Et je dis, ‘Vous avez raison.’ Je me suis levé, et dans ma tête, je me suis dit : ‘Incroyable, rien que lui et moi, le monde entier aimerait le voir.' »

Lang s’est souvenu avoir aidé Presley à réparer sa couverture parce qu’il ne se sentait pas au mieux de sa forme et a dit : « Fais attention. Je sais que tu ne te sens pas bien. Je ne te garderai pas éveillé, mais que Dieu te bénisse. quand cette opportunité se présentera à nouveau. »

« Il a dit : ‘Pas de problème, Johnny. Merci d’être venu.’ Et c’est mon histoire préférée de toutes. Je veux dire. L’artiste du siècle ! »

Elvis a également gardé Johnny sur ses orteils.

« Vous ne savez jamais ce qu’il va faire », a déclaré Lang. « Il me dit, il dit : ‘Hé, Johnny, pourquoi ne deviendrions-nous pas toi et moi des frères de sang ?' »

Presley a demandé à Lang d’obtenir un couteau, mais il a fait une petite blague au chanteur en retour.

« Alors, je vais dans la cuisine. Je prends un couteau à beurre. Viens dans le salon. Et je dis, ‘OK, bébé, je t’ai eu. Et il dit, ‘Tu le fais en premier, et je te suivrai ‘, j’ai dit OK. Alors, je prends le couteau et je me dis : ‘Mec, ça ne coupe pas ! C’est un couteau à beurre !’ Et Elvis, il me regarde et dit : ‘Je vais te dire Johnny, oublie ça !’ La plus grande opportunité au monde pour moi d’être un frère de sang avec l’artiste du siècle ! »

Alors qu’ils étaient ensemble à la frontière de la Tchécoslovaquie (aujourd’hui la République tchèque et la Slovaquie) pendant la guerre froide, ils n’ont pas vu de combat. Lang et Presley se sont séparés après l’armée. Alors que Presley a poursuivi sa carrière musicale, Lang s’est marié et a élevé cinq enfants avec sa femme. Il s’est souvenu du « jour triste » où ils se sont dit au revoir.

« Je m’en souviens comme d’hier », a-t-il déclaré. « Je me lève, et Elvis descend, et il y a environ sept ou huit gars qui lui disent au revoir. »

« Il s’approche de moi, me serre la main, il dit : ‘Johnny, c’était vraiment sympa de te connaître et de te rencontrer.’ Et j’ai eu des larmes qui coulaient, et je pleure. J’ai dit, ‘El, je ne peux pas te remercier assez pour mes deux années de service avec toi, parce que sans toi, ça n’aurait pas été le service comme ça [it] avait.’ Et il a dit : ‘Ah, n’y pense pas, Johnny. Si vous en avez l’occasion, venez me voir à Vegas », a déclaré Lang. « J’avais mal parce que j’aimais ce gars. »

Le monde connaît peut-être Elvis pour sa musique et son look charmant, mais Lang a insisté sur le fait qu’il y avait plus derrière le miroir.

« Je ne pense pas que la personne moyenne le sache. … Ils savent tous à quel point il avait du cœur, le monde entier le sait, mais à quel point il était drôle », a déclaré Lang. « Le plus grand rire que j’ai jamais entendu de ma vie était Elvis Presley, et drôle comme l’enfer. Et, bien sûr, un cœur aussi gros que ce bâtiment, mais la majorité du monde sait à quel point il avait du cœur. Mais je ne sais pas pense qu’ils savent à quel point il était drôle. Et j’avais l’habitude de faire rire ce garçon.

Même lorsque le musicien « Unchained Melody » faisait des blagues, ils étaient toujours légers.

Un jour, avant un match de football, Elvis « me regarde et dit : ‘Hey, Johnny. Tu penses que je serais chauve un jour ?’ Je dis, ‘Non, tu ne seras jamais chauve.’ Je dis, ‘Je serai chauve un jour, mais écoute, je vais te dire quoi, tu vas être plus moche.’ Il dit: ‘Allons jouer au ballon.' »

Elvis est l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps dans un certain nombre de genres et détient toujours des records pour ses albums et ses singles. Presley est décédé en 1977 dans son domaine de Graceland à Memphis. Il avait 42 ans.

Lang s’est souvenu de son ami pour n’avoir « que du cœur. Sens de l’humour. … Donnez-vous la chemise de son dos. »

« Le gars le plus proche que j’ai jamais vu d’Elvis Presley, en termes de divertissement … est Michael Jackson », a-t-il déclaré. « L’homme [in a class] tout seul.

« Vous devez être exceptionnel pour entrer dans un Hall of Fame. Il en a fait trois – rock ‘n’ roll, gospel et country. Cela me dit assez bien ce qu’était Elvis Presley. »