Le copain de Britney Spears, Brian Friedman, «  manque son éclat  » après ne pas l’avoir vue seule en 20 ans en raison de sa tutelle

L’ami et chorégraphe de BRITNEY Spears, Brian Friedman, a révélé qu’il n’avait pas été autorisé à être seul avec la star depuis près de 20 ans – ajoutant que « son éclat lui manquait ».

La star de 43 ans s’est ouverte sur la tutelle controversée du chanteur sur Lorraine aujourd’hui, où il a plaidé pour que Britney soit autorisée à « le luxe de base de la vie ».

🔵 Suivez notre blog en direct Britney Spears pour les dernières mises à jour …

8 Brian a parlé de la proche copine Britney Spears sur Lorraine aujourd’hui

Brian travaille avec Britney, 39 ans, depuis le début de sa carrière en 1999 – les deux devenant incroyablement proches au fil du temps.

Elle a été placée sous tutelle en 2008 après avoir eu une série d’effondrements publics, Brian admettant que cela était initialement entré en action «pour de bonnes raisons» – mais maintenant des changements doivent «définitivement» être apportés.

Il a déclaré à Lorraine Kelly: «À mon avis, si elle est capable de se produire sur scène, de faire un spectacle et de gagner tout cet argent, elle devrait être récompensée du luxe de base de la vie comme conduire une voiture, avoir un téléphone pour appeler ses amis, être capable d’être seul dans une pièce avec quelqu’un comme moi.

«Je n’ai pas été seule dans une pièce avec elle depuis le début des années 2000. C’est pratiquement impossible [to get in contact with her] et nous avons travaillé ensemble depuis.

8 Les deux premiers ont commencé à travailler ensemble dans les années 90

8 En dépit d’être de bons amis, Brian n’a pas été autorisé à être seul avec Britney depuis des années

« Il y a toujours quelqu’un dans les parages et tu n’as pas vraiment l’occasion de passer du temps entre amis intimes et personnels, comme nous le faisions auparavant. Elle le mérite. Elle mérite de prendre ses décisions pour sa vie personnelle. »

Brian a ajouté plus tard: «Je veux voir l’étincelle, l’éclat qu’elle avait lorsque nous avons travaillé ensemble pour la première fois.

« J’ai raté cette étincelle et je n’ai pas vu cette lueur exacte depuis très longtemps. »

Une tutelle est une forme de tutelle légale qui accorde à un individu choisi la pleine autorité sur la vie et les biens d’autrui – détenant généralement les mêmes droits et responsabilités qu’un parent le ferait sur un enfant.

8 Il a admis que son « éclat » lui manquait

8 Britney est sous tutelle depuis 2008 Crédit: Reuters

8 Elle s’exprimera devant le tribunal en juin pour apporter des changements Crédit: Reuters

Il est généralement adopté pour les personnes incapables de prendre leurs propres décisions, avec le principal conservateur de Britney, son père Jamie Spears.

Britney a fait plusieurs tentatives pour mettre fin à la tutelle ou faire démettre son père de son poste de conservateur de sa succession au fil des ans, mais elles ont été rejetées – incitant le mouvement «Free Britney».

Plus tôt cette semaine, l’avocate nommée par le tribunal de la star dans l’affaire de la tutelle a déclaré qu’elle s’adresserait aux tribunaux au sujet de son cas le 23 juin 2021 – en parlant publiquement pour la première fois.

8 La star ne veut plus que son père Jamie soit son conservateur Crédit: Reportez-vous à la légende

8 Le boîtier a déclenché le mouvement Free Britney Crédit: AFP

Brian a poursuivi ce matin: « Elle parlera à sa prochaine audience, elle veut que sa voix soit entendue. Je pense que c’est la meilleure chose pour tout le monde.

«Il y avait définitivement un mur qui a été érigé et je ne pense pas que ce soit un mur qu’elle a érigé. C’est juste cette barrière qui a été créée à cause de la tutelle.

À la suite de son entretien, Lorraine a lu une déclaration de l’équipe de Britney qui disait: « Le tribunal a mis la tutelle en place parce que la vie et la santé de Britney étaient en danger chaque fois qu’elle veut y mettre fin, elle peut demander à son avocat de déposer une pétition, elle est a toujours eu ce droit.

« Les finances de Britney étaient en mauvaise posture et dans l’intendance de Jamie, les choses ont changé pour le mieux. »