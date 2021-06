Le copain d’AMY Winehouse, Tyler James, était en larmes ce matin aujourd’hui alors qu’il se souvenait de leur « dispute massive » et de « l’avoir abandonnée » avant sa mort.

Le mois prochain marque une décennie depuis que le chanteur tragique est décédé à seulement 27 ans d’une intoxication alcoolique.

Tyler – qui vivait avec le chanteur qu’il a rencontré lorsqu’ils étaient tous les deux à l’école de théâtre lorsqu’ils étaient enfants – a déclaré que la mort n’était pas « inévitable » et qu’elle était sur le point de vaincre ses dépendances.

S’exprimant sur This Morning aujourd’hui, il a partagé: « C’est quelque chose que les gens pensent avec Amy, que ce qui s’est passé était inévitable. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas touché à la drogue, je pouvais voir qu’elle a commencé à remplacer la drogue par de l’alcool, mais elle était à peu près pour franchir cette colline.

« Elle serait sobre pendant cinq semaines, puis elle rechute pendant trois jours … chaque fois qu’elle rechute, je partais, car j’avais peur qu’elle pense que je soutiens cela. Alors je partais et dans les deux ou trois jours elle disait ‘Tyler rentre à la maison’, et je revenais.

« La dernière fois n’était qu’une de ces fois où j’étais parti, j’ai eu une grosse dispute avec elle parce qu’il y avait des lettres du médecin disant que si elle buvait plus, elle mourrait, et c’était vraiment difficile. »

Tyler a écrit le livre 'My Amy' dans le but d'aider les autres à vaincre la dépendance

Tyler a écrit le livre My Amy, décrivant les hauts et les bas de la vie troublée du chanteur dans le but d’aider d’autres toxicomanes.

Il a dit qu’il boirait trois bouteilles de vodka par jour au plus fort de sa propre dépendance – mais qu’il est maintenant sobre depuis 13 ans.

Dans son livre, il explique comment la star de télé-réalité Kelly Osbourne a essayé d’aider Amy avec ses troubles de l’alimentation, la dangereuse amitié du chanteur de Rehab avec Pete Doherty, qui a tiré de l’héroïne devant eux, et la fois où elle a été forcée de s’excuser auprès du chanteur. Prince après que son mari d’alors, Blake Fielder-Civil, ait volé de l’argent dans sa loge.

Amy est décédée d'une intoxication alcoolique dans son appartement de Camden, au nord de Londres

Il a également révélé Dans ce document, Sheridan Smith lui a une fois sauvé la vie après une overdose.

Dans une interview exclusive avec The Sun, sa meilleure amie a raconté comment l’actrice de Cilla a trouvé la star proche de la mort et a tiré la sonnette d’alarme.

Bien qu’elle ait été emmenée à l’hôpital plusieurs fois, c’était la seule fois qu’Amy avait été transportée d’urgence dans une unité d’urgence et d’urgence.

Combattant ses larmes, Tyler, 39 ans, a déclaré : « Sheridan a sauvé la vie d’Amy deux ans avant sa mort. Sheridan était un ange qui faisait toujours de son mieux pour Amy.

« Elle serait morte des années plus tôt s’il n’y avait pas eu Sheridan. Je lui serai toujours reconnaissante parce qu’elle m’a donné ce temps supplémentaire avec Amy.

« Sheridan était une amie incroyable pour Amy. Et Amy était pour elle. Ils avaient tous les deux des démons et des problèmes de santé mentale à affronter et ils se sont entraidés à travers eux. C’était une vraie amie.