Le coordinateur offensif du Michigan, Matt Weiss, mis en congé

L’Université du Michigan a mis en congé le coordinateur offensif et entraîneur des quarts Matt Weiss, a confirmé mardi soir le porte-parole du département des sports Kurt Svoboda.

ESPN signalé le service de police de l’école enquête sur un rapport de crimes d’accès à l’ordinateur du mois dernier à Schembechler Hall, où l’entraîneur Jim Harbaugh et son personnel ont des bureaux et les carcajous entraine toi.

Weiss a déclaré dans une déclaration à ESPN qu’il coopère pleinement avec les enquêteurs et attend avec impatience que l’affaire soit résolue.

Weiss et le service de police de l’université n’ont pas immédiatement répondu aux messages de l’Associated Press.

Harbaugh a embauché Weiss il y a près de deux ans en tant qu’entraîneur des quarts-arrière et l’a promu co-coordinateur offensif la saison dernière, lui donnant une part des tâches d’appel de jeu avec Sherrone Moore.

Le Michigan a terminé n ° 3 du Top 25 AP après avoir remporté le titre Big Ten et perdu en demi-finale des éliminatoires de football universitaire pour une deuxième année consécutive.

Lundi, Harbaugh a appelé le président de l’école pour dire qu’il restait pour mettre fin à une autre série de spéculations selon lesquelles il reviendrait dans la NFL.

Weiss, 39 ans, a fait partie du personnel des Ravens de Baltimore, dirigé par le frère de Jim Harbaugh, John, de 2009 à 2020. Il a également été assistant diplômé pendant quatre ans à Stanford, travaillant dans le personnel de Jim Harbaugh pendant deux saisons. . Weiss, originaire de New Haven, Connecticut, est diplômé de Vanderbilt en 2005.

Reportage de l’Associated Press.

