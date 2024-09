Le coordinateur offensif des Raiders parle de la charge de travail qu’il attend du RB Zamir White

La manière dont Zamir White a terminé la saison dernière était impressionnante. Mais il y a une grande différence entre arriver frais en fin de saison et être titulaire en début de saison et garder la même énergie tout au long de la saison.

White a réalisé en moyenne 21 courses par match au cours de ses quatre départs jusqu’à la fin de la saison dernière et a réalisé 25 courses lors de la finale de la saison.

Ce sont les chiffres du titre de champion de la NFL de Josh Jacobs en 2022. Et cette saison-là, Jacobs était le bourreau de travail ultime, portant le rocher 340 fois. Le seul arrière cette saison-là qui en avait plus était le bourreau de travail éternel Derrick Henry (349). Et personne d’autre dans la ligue ne s’est même approché de ces chiffres.

La question est de savoir si l’on peut s’attendre à ce que ce genre de charge de travail se poursuive pour White cette saison. D’après ce que l’on entend, probablement pas.

« Je pense que vous cherchez quelqu’un qui prend les devants », a déclaré Luke Getsy, coordinateur offensif des Raiders, à propos de White. « Vous avez ces moments critiques dans les matchs et dans le football situationnel où ils sont capables de réagir. Et je ne pense pas que cela signifie nécessairement qu’il ne doit s’agir que d’un seul joueur. Je pense que cela peut être deux, voire trois. Mais je pense qu’il est toujours important d’avoir quelqu’un dans cette salle qui, vous savez, est le leader de la salle. Pas nécessairement comme les années de la vache à lait, 25, 30 portées par match. C’est 17 matchs. Je ne pense pas que quiconque survive à cela aujourd’hui. Mais être le leader quand c’est le moment décisif et que vous savez où vous allez avec le football, ce gars va le faire et c’est plus important que tout le reste. »

Il est important de se rappeler que lorsque White est arrivé à la fin de la saison dernière, il remplaçait Jacobs et son rôle dans l’attaque des Raiders. Ce rôle de bourreau de travail. Tout comme Jacobs l’avait été tout au long de sa carrière. C’est la raison pour laquelle White n’avait porté le ballon que 30 fois en carrière avant de remplacer Jacobs, blessé.

White évolue désormais dans une attaque différente, qui semble adopter une approche plus collaborative à l’arrière-champ. Si cela se confirme, Alexander Mattison devrait également obtenir une part équitable des courses.

Mais ne vous y trompez pas, White est le leader de cette attaque.

« Zamir est un gars spécial », a ajouté Getsy. « L’éthique de travail, la concentration, la détermination. Vous mettez les jambières et vous voyez le niveau des jambières baisser et cela n’affecte pas son jeu et il est capable de jouer à pleine vitesse. Je pense que tout cela a été amusant. Nous avons attiré beaucoup d’attention sur lui quand il a mis ses jambières et il s’est amélioré de jour en jour, donc je suis excité de le voir vraiment se donner à fond un dimanche de saison régulière. »

Le premier dimanche de la saison régulière n’est plus qu’à quelques jours.