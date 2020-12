WASHINGTON (AP) – Lorsque la Dre Deborah Birx a été amenée sur l’orbite du président Donald Trump pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, elle avait une excellente réputation en tant qu’ancienne médecin de l’armée américaine, chercheuse sur le sida mondialement reconnue et rare vestige de l’administration Obama.

Moins de 10 mois plus tard, alors que le mandat de Trump touche à sa fin, la réputation du coordinateur du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche est effilochée. Et après avoir servi tous les présidents depuis Ronald Reagan, son avenir dans la nouvelle administration Joe Biden est incertain.

Au cours de la pandémie, Birx a été critiqué par des experts en santé publique et des législateurs démocrates pour ne pas s’être prononcé avec force contre le président lorsqu’il a contredit les conseils de conseillers médicaux et de scientifiques sur la façon de lutter contre le virus.

Sur tout, de l’aversion de Trump pour les masques à sa dangereuse suggestion selon laquelle l’ingestion d’eau de Javel pourrait éloigner le virus, les critiques et les soutiens disent que Birx a pris soin d’essayer de maintenir son influence dans l’espoir de pousser le président à écouter les scientifiques.

«Le départ du président de la réalité est devenu si extrême qu’il l’a mise, ainsi que d’autres membres du groupe de travail, dans une position intenable», a déclaré Michael Weinstein, qui dirige la AIDS Healthcare Foundation et a fait la connaissance de Birx professionnellement après avoir été nommée coordinatrice mondiale du sida en 2014.

« L’histoire devra juger s’ils ont permis au président en lui donnant de la crédibilité sur la base de leur expertise ou si elle et les autres ont fait plus pour aider à empêcher plus de gens d’être blessés par la folie », a-t-il déclaré.

Birx a clairement indiqué qu’elle souhaitait rester dans les parages pour aider l’administration Biden à déployer des vaccins et persuader le peuple américain de se faire vacciner.

Elle a contacté les conseillers de Biden ces derniers jours alors qu’elle tente de plaider en faveur d’un rôle dans l’effort de réponse au virus du nouveau président, selon une personne familière avec les délibérations du personnel de l’équipe Biden et un responsable du groupe de travail sur les coronavirus de l’administration Trump. Les deux se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions internes.

Birx a transmis que, au mieux, elle se voyait dans un rôle réduit alors que Biden façonnait sa propre équipe. Biden a déjà nommé le coprésident de transition et ancien élève de l’administration Obama, Jeffrey Zients, au poste de coordinateur des coronavirus de la Maison Blanche. Mais la réticence de Birx à défier publiquement Trump lorsqu’il a minimisé le virus a laissé certains membres de la transition de Biden sceptiques quant au fait qu’elle conserve sa crédibilité auprès du public, selon la personne familière avec les délibérations de transition de Biden.

S’exprimant lors d’une conférence des PDG du Wall Street Journal mardi, Birx, fonctionnaire depuis 40 ans, a déclaré qu’elle prévoyait de rester au gouvernement mais qu’elle n’avait pas encore entendu l’équipe de transition de Biden sur la façon dont elle serait utilisée ou si elle serait utilisée contre la pandémie.

Birx a été retirée de son poste d’ambassadrice en tant que coordinatrice mondiale du sida aux États-Unis pour aider le groupe de travail. Elle a travaillé aux côtés de son mentor, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, qui hésitait moins à contredire directement les déclarations douteuses de Trump. Elle a été nommée au poste de sida en 2014 par le président Barack Obama, et c’est à Biden de la renvoyer à ce poste.

«Je pense que la seule chose que j’apporte à cela, c’est de vraiment comprendre les épidémies dans le monde», a-t-elle déclaré.

L’équipe de transition de Biden a refusé de commenter. Un porte-parole du groupe de travail de la Maison Blanche a déclaré que Birx n’était pas disponible pour commenter.

Birx avait certainement des fans sur l’orbite de Biden avant et immédiatement après avoir été sollicitée pour servir de coordinatrice des coronavirus à la Maison Blanche de Trump.

Le chef de cabinet de Biden, Ron Klain, a qualifié Birx de «génial». L’ancien secrétaire d’État John Kerry, qui servira d’envoyé spécial sur le climat pour Biden, a décrit Birx lors de sa cérémonie de prestation de serment de 2014 en tant que coordinatrice américaine mondiale du sida. comme quelqu’un qui «incarne le meilleur de ce que signifie être un pionnier, être un praticien et un fonctionnaire tout en un».

Dans son rôle de groupe de travail sur les coronavirus, Birx a été critiquée pour avoir défendu Trump après avoir suggéré lors d’un briefing d’avril que la lumière ultraviolette et l’ingestion de désinfectants pourraient servir de traitement pour le virus. Birx a expliqué que Trump «aime parler de cela à voix haute et vraiment avoir ce dialogue».

Birx a exhorté Trump à suivre les données alors qu’il poussait à assouplir les restrictions de distanciation sociale. Elle n’était pas au-dessus de flatter le président. Elle a fait l’objet de critiques après avoir déclaré dans une interview télévisée au début de la crise que «la capacité de Trump à analyser et à intégrer les données issues de sa longue histoire dans les affaires a vraiment été un réel avantage lors de ces discussions sur les problèmes médicaux».

Jeremy Konyndyk, maintenant membre de l’équipe Santé et Services sociaux de la transition Biden, a applaudi la nomination de Birx au début de la crise. Mais Konyndyk, qui dirigeait le Bureau américain d’assistance en cas de catastrophe à l’étranger de l’USAID dans l’administration Obama, est rapidement devenu un critique.

«Ma confiance en le Dr Birx s’est érodée ces dernières semaines», a tweeté Konyndyk après que Birx ait défendu la décision de Trump en avril de suspendre le financement de l’Organisation mondiale de la santé. «Mais avec ça, c’est perdu. Cette déclaration n’est pas crédible en tant qu’analyse de santé publique et n’a manifestement pas l’intention d’être. »

Des semaines plus tard, Konyndyk a tweeté que Birx «avait à plusieurs reprises miné sa crédibilité scientifique, publiquement, afin de protéger le président.»

À la fin de l’été, le stock de Birx aux yeux de Trump a également diminué.

Trump était en colère contre Birx pour ce qu’il a appelé une réponse «pathétique» aux critiques de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. L’oratrice démocrate a déclaré début août qu’elle n’avait «aucune confiance» en Birx pour ne pas avoir repoussé plus fort le président alors qu’il diminuait à plusieurs reprises l’impact du virus.

Quelques jours plus tard, Trump a fait appel au Dr Scott Atlas, conseiller en matière de pandémie, neuroradiologue et chercheur à la conservatrice Hoover Institution de l’Université de Stanford et critique des restrictions liées aux virus sur l’économie. Le rôle public de Birx à la Maison Blanche a été fortement réduit par la suite, et elle a passé ces derniers mois à parcourir le pays pour exhorter les États à être plus agressifs dans la lutte contre le virus.

Ces derniers jours, Birx est elle-même devenue plus pointue dans sa critique de Trump.

Interrogé lors d’une apparition dimanche sur «Meet the Press» de NBC au sujet des responsables de l’administration Trump qui bafouent à plusieurs reprises les appels des experts en santé publique pour que les Américains évitent les grands rassemblements et s’engagent à porter des masques faciaux, Birx a exprimé son inquiétude quant au fait que les dirigeants «perroquetaient les mythes».

«Et je pense que notre travail est de constamment dire que ce sont des mythes, ils sont faux et vous pouvez voir la base de preuves», a déclaré Birx.

Madhani a rapporté de Chicago.