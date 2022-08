Le coordinateur du NSC, Kirby, déclare que la Chine s’est engagée dans une “tentative claire” de “modifier de manière permanente” le “statu quo” à Taiwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a confirmé que les États-Unis étaient au courant des informations faisant état de drones chinois volant à proximité de l’espace aérien taïwanais et a accusé la Chine d’essayer de “modifier de manière permanente” le “statu quo” dans la région.

“Nous avons certainement pris note des informations en provenance de Taïwan concernant le survol”, a déclaré Kirby lors d’une discussion avec des journalistes mercredi à la suite d’informations selon lesquelles Taïwan aurait tiré des coups de semonce sur des drones chinois empiétant sur l’espace aérien taïwanais cette semaine.

“Ce que nous avons vu avant la visite du président, pendant cette visite et après cette visite, c’est une tentative claire des Chinois de modifier de façon permanente le statu quo à Taiwan et dans les environs et d’établir en quelque sorte une nouvelle norme pour leurs activités et leurs comportements, être ce comportement traversant la ligne médiane avec des moyens aériens et maritimes ou, dans ce cas, le survol par des systèmes aériens sans pilote.”

Kirby a expliqué que les États-Unis ont été “très clairs publiquement que changer le statu quo est inacceptable” et “nous n’allons pas le reconnaître” ou “le respecter”.

L’incident du drone s’est produit sur le groupe d’îles de Kinmen, une région tenue par Taïwan à seulement 9 milles de la côte chinoise. Des soldats taïwanais ont repéré des drones planant au-dessus de l’île et ont tiré des coups de semonce, provoquant le retour des drones vers la ville voisine de Xiamen, a rapporté mercredi l’Associated Press.

Une déclaration de l’armée taïwanaise a qualifié les drones d'”utilisation civile”.

Les rapports représentent le dernier geste menaçant de la Chine après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois, qui a déclenché une réaction immédiate de Pékin. Les responsables chinois ont perçu la visite comme une menace pour la politique “Une Chine” et la revendication de longue date de Pékin sur la propriété de l’île.

“Ce que nous avons dit il y a plusieurs semaines avant la visite de l’orateur, qu’il était tout à fait probable que les Chinois utilisent cette visite comme prétexte, une excuse pour faire exactement ce qu’ils font maintenant, c’est-à-dire ce genre de nouveaux comportements normaux “, a déclaré Kirby mercredi. “Et c’est ce que nous sommes – c’est ce que nous voyons en quelque sorte, en quelque sorte se jouer. Mais ils sont inacceptables. Nous n’allons pas et nous n’allons pas simplement arrêter de réfuter leur légitimité.”

La Chine a mis fin aux négociations avec les États-Unis sur plusieurs questions, dont le changement climatique, en réponse à la visite de Pelosi. Cependant, Kirby a déclaré mercredi que des “efforts actifs” étaient en cours pour organiser une rencontre entre le président Biden et le président chinois Xi Jinping dans un proche avenir.

