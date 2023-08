Le coordinateur des cascades d’Arnold Schwarzenegger veut un « contrat équitable » alors que l’IA continue de menacer la grève à Hollywood

Alors que la grève des acteurs se poursuit, une grande partie du débat sur l’IA à Hollywood penche vers le côté pessimiste des choses, avec l’argument selon lequel la technologie constitue une menace imminente et pourrait mettre fin à des carrières en remplaçant les artistes dans l’industrie du divertissement.

Mais Freddy Bouciegues, cascadeur et coordinateur, ne voit pas forcément les choses de cette oreille.

Bouciegues – qui est vice-président de Stunts Unlimited et a travaillé sur des centaines de films en tant que coordinateur de cascades, interprète et réalisateur de deuxième unité avec des stars comme Arnold Schwarzenegger, Ryan Reynolds, Dwayne « The Rock » Johnson – dit qu’il espère voir un » contrat équitable » issus de la grève en cours.

« Je ne peux pas trop en dire car ils sont évidemment en négociations », a déclaré Bouciegues à Fox News Digital. « Mais je veux juste un contrat équitable. Vous savez, le fait est qu’il y a beaucoup de peur chez beaucoup de gens, pas seulement dans le secteur des cascadeurs mais dans la société dans son ensemble. J’aimerais donc voir notre syndicat répondre à ces craintes. »

Faisant référence aux artistes scannés et potentiellement à leur image utilisée encore et encore sans compensation supplémentaire ni consentement total, Bouciegues a déclaré : « Certaines des négociations en cours au sein de notre syndicat en ce moment visent à être très claires sur ce que c’est et à quoi cela sert. « , combien de temps il est utilisé. Cela devrait être spécifique à ce projet uniquement. Et cette information n’est parfois pas claire. »

« Si vous utilisez notre image, et que vous voyez notre image, et que vous voyez qu’il s’agit d’un artiste, vous voulez être équitablement rémunéré pour cela », a-t-il noté. « Et ce n’est pas une demande injuste, je ne pense pas. »

Le site Internet de la SAG-AFTRA, qui représente également les cascadeurs, indique que lors d’une précédente négociation avant la grève, l’AMPTP (Alliance des producteurs de films et de télévision) « n’a pas réussi à répondre à de nombreuses préoccupations vitales, laissant les principaux artistes et acteurs de fond vulnérables aux la plupart de leur travail étant remplacé par des répliques numériques.

En ce qui concerne spécifiquement les acteurs de fond, le site affirme également que l’AMPTP souhaite « pouvoir numériser l’image d’un artiste de fond, le payer pour une demi-journée de travail, puis utiliser l’image d’un individu à n’importe quelle fin pour toujours sans son consentement ». ainsi que manipuler les performances et créer des scènes entièrement nouvelles sans le consentement de l’interprète et sans compensation supplémentaire.

Dans une déclaration fournie à Fox News Digital, l’AMPTP a déclaré précédemment : « L’affirmation des dirigeants de la SAG-AFTRA selon laquelle les répliques numériques des acteurs de fond peuvent être utilisées à perpétuité sans consentement ni compensation est fausse. En fait, la proposition actuelle de l’AMPTP autorise uniquement une entreprise à utiliser la réplique numérique d’un acteur de fond dans le film pour lequel l’acteur de fond est employé. Toute autre utilisation nécessite le consentement de l’acteur de fond et une négociation pour l’utilisation, sous réserve d’un paiement minimum.

Bouciegues a déclaré que certains artistes avec lesquels il a travaillé ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait d’être scannés pour des projets, mais a noté que c’était une pratique relativement courante depuis un certain temps dans l’industrie du divertissement.

« Ces scans particuliers ne sont en aucun cas suspects », a déclaré Bouciegues. « Ils existent depuis le début des années 2000. Et presque tous les films avec des effets visuels lourds ou autre, chaque interprète est scanné. »

« Je pense que la crainte est que l’IA s’améliore [and] va rendre plus efficaces les pipelines déjà en place », a-t-il poursuivi, citant l’exemple de la création d’une grande armée numérique grâce à l’IA plutôt que de l’embauche de dizaines ou de centaines d’artistes.

« Ces chiffres vont finir par diminuer parce qu’il deviendra plus facile pour l’IA de reproduire l’arrière-plan, de reproduire les personnes, de reproduire quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Malgré ces inquiétudes, Bouciegues a déclaré qu’il ne voyait pas l’IA remplacer complètement les cascadeurs.

« J’ai bon espoir pour l’avenir », a-t-il déclaré. « Il y aura toujours un besoin pour l’industrie des cascades, les professionnels des cascades, car ils sont impliqués dans une grande partie du processus. »

Bouciegues a déclaré que les cascadeurs font plus que simplement encaisser des chutes ou des coups pour les acteurs, ils « conçoivent l’action, nous travaillons avec les acteurs, nous formons les acteurs, nous travaillons avec les départements, nous collaborons ensemble ». avec le réalisateur et le directeur de la photographie pour créer une séquence passionnante et dynamique. »

« Il y a beaucoup de travail en coulisses concernant les cascades et leur intégration dans le système », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas que nos carrières soient terminées. »

Un autre facteur est que le public reconnaît toujours l’élément humain dans les cascades, ce qui, selon lui, manque lorsque les productions dépendent trop des effets CGI.

« Si vous voyez une voiture défiant la gravité, c’est cool, c’est de l’action, ça satisfera cette partie de votre cerveau. Mais en réalité, vous savez, ce n’est pas possible », a déclaré Bouciegues. « Quand vous voyez Tom Cruise plonger d’une rampe et voler, [and] vous voyez que dans les coulisses, il l’a réellement fait, c’est encore plus impressionnant. »

Bouciegues a déclaré qu’il était un « grand fan » de Tom Cruise pour sa défense des cascadeurs ainsi que pour sa volonté de collaborer avec eux et de réaliser ses propres cascades, même si cela a entraîné des blessures pour la star dans le passé.

Mais ne vous attendez pas à ce que Cruise devienne pour l’instant un cascadeur à plein temps.

« Tous les acteurs disent toujours : ‘Je veux faire mes propres cascades, je veux faire mes propres cascades.’ Et c’est souvent le cas. Mais il faut quand même avoir un doubleur présent. Si cet acteur est blessé, ils pourraient arrêter la production. Il y a beaucoup de fois où nous devons parfois même être fermes et dire « Hé, tu sais, celui-là, tu ne peux pas le faire », a déclaré Bouciegues.

Au cours de sa vaste carrière de travail avec des noms comme Vin Diesel, Jake Gyllenhaal et Chris Hemsworth, pour n’en citer que quelques-uns, Bouciegues a déclaré que tout le monde était d’accord pour collaborer et réaliser le meilleur film possible pour le public.

« Tout le monde veut faire quelque chose de cool et d’incroyable. Et c’est ce que nous avons tous en commun. Alors, quand nous nous présentons, cela me donne envie de travailler avec ces gars-là parce que personne ne veut se contenter de la médiocrité. »