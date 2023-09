Le coordinateur défensif des Bears de Chicago, Alan Williams, ne se rendra pas à Tampa Bay – Shaw Local

LAKE FOREST – Le coordonnateur défensif des Bears, Alan Williams, ne voyagera pas avec l’équipe à Tampa Bay ce week-end. L’entraîneur-chef Matt Eberflus prendra plutôt les décisions défensives pendant le match.

Eberflus a déclaré qu’il n’avait pas de calendrier pour le retour de Williams.

« Si j’ai plus d’informations, nous vous les ferons parvenir si elles sont disponibles », a déclaré Eberflus.

Avant de devenir entraîneur-chef des Bears en janvier 2022, Eberflus a été coordinateur défensif avec les Colts pendant quatre saisons. Il a déjà appelé la défense dans la NFL et l’a fait au niveau collégial auparavant. Williams a été entraîneur des arrières défensifs tandis qu’Eberflus était le coordinateur défensif à Indy.

La transition ne devrait pas changer grand-chose à ce que font les Bears en défense. Cependant, avec Eberflus qui appelle les jeux, cela le fera sortir de son rôle d’entraîneur-chef de gestion de match.

« Avec la défense en place, je vais prendre les décisions », a déclaré Eberflus. « Quand on est hors du terrain, pour faire les corrections assez rapidement, les gars sur la touche vont m’aider à faire ça avec les joueurs. Et à partir de là, il ne reste plus qu’à mettre en place la prochaine série.

Le sécurité Jaquan Brisker a déclaré que l’équipe savait plus tôt dans la semaine que Williams ne serait pas disponible pour le match de dimanche.

« Le processus se déroulera sans heurts », a déclaré Brisker. « Vraiment [Eberflus’] Le message était qu’il venait de nous dire comment le match allait se dérouler. Nous nous sentons tous bien, nous nous sentons tous à l’aise. Nous sommes donc prêts à partir.