Le coordinateur défensif des 49ers, Steve Wilks, appellera les jeux depuis la touche contre les Jaguars : pourquoi un changement a été apporté

Le coordonnateur défensif des 49ers de San Francisco, Steve Wilks, passera de l’étage supérieur de la cabine des entraîneurs à la ligne de touche à partir du match de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville, a déclaré mercredi l’entraîneur Kyle Shanahan. Voici ce que vous devez savoir :

Wilks en est à sa première saison en tant que coordinateur défensif des 49ers, prenant la relève après l’embauche de DeMeco Ryans comme entraîneur-chef des Texans de Houston. Wilks a passé la saison dernière avec les Panthers de la Caroline en tant que coordonnateur des passes défensives, puis entraîneur-chef par intérim.

Au cours des sept saisons de Shanahan à San Francisco, Wilks a été le premier coordinateur défensif à appeler des jeux depuis le stand. Robert Saleh, l’entraîneur des Jets de New York qui a été le coordonnateur défensif des 49ers de 2017 à 2020, et Ryans (2021-22) ont tous deux appelé des jeux depuis la ligne de touche.

San Francisco a perdu trois matchs consécutifs. L’équipe a accordé un total de 852 verges au cours des deux dernières défaites contre les Bengals de Cincinnati et les Vikings du Minnesota. Auparavant, les 49ers avaient accordé 334 verges dans une défaite contre les Browns de Cleveland et le quart remplaçant PJ Walker.

Pourquoi le changement a été effectué

La défense contre la passe des 49ers a été horriblement mauvaise lors de ses deux derniers matchs contre les Vikings et les Bengals, permettant à Kirk Cousins ​​​​et Joe Burrow de réaliser un total de 63 sur 77 pour 661 verges contre eux. Mais les luttes des 49ers vont au-delà de cela. Leur défense contre la course, qui a terminé respectivement n°1 et n°2 au cours des deux dernières saisons sous Ryans, se classe désormais n°26.

Ces difficultés remontent à la séquence de cinq victoires consécutives des 49ers au début de la saison, et elles sont devenues beaucoup plus évidentes au cours de la séquence de trois défaites consécutives de l’équipe, car l’offensive ne construisait plus d’énormes avances pour les masquer.

En termes simples, le profil de performance défensive des 49ers a été très différent de celui d’avant Wilks, et il était évident qu’en sortant du match de Cincinnati, Shanahan examinerait au moins longuement et attentivement l’unité pendant le bye. Le résultat de cet audit a été la décision de déplacer Wilks sur le terrain. La question suivante : cela aidera-t-il San Francisco à établir de meilleurs bords contre la course et à être mieux positionné à l’arrière contre des lancers plus rapides ? — David Lombardi, rédacteur des 49ers

Le point de vue de Fred Warner sur le changement

Le secondeur Fred Warner, qui reçoit les appels de jeu défensif, n’avait pas entendu dire que Wilks se déplaçait sur la touche et a déclaré que c’était une « nouvelle nouvelle » pour lui. Il a déclaré que la communication n’avait pas été un problème cette saison. Jusqu’à présent, les jeux se sont déroulés de Wilks à l’entraîneur des secondeurs Johnny Holland sur la touche.

Mais Warner pensait que tout le monde pourrait bénéficier du fait que Wilks soit sur la touche là où ses prédécesseurs Saleh et Ryans ont opéré dans le passé. Les deux hommes ont joué un rôle important en encourageant et en renforçant la défense au cours des dernières saisons. Être dans la cabine des entraîneurs a fait paraître Wilks plus détaché.

“Je pense que plus que tout (cette décision est le résultat de) sa volonté d’être là-bas en tant que leader du groupe, faisant des ajustements à la volée”, a déclaré Warner. “Nous regarder dans les yeux quand nous sommes là-bas – je suis sûr que ce sont de petites choses comme ça.” — Matt Barrows, écrivain senior des 49ers

Ce qu’ils disent

Shanahan a déclaré lors du congé des 49ers la semaine dernière qu’il discuterait de la possibilité de faire passer Wilks du poste d’entraîneur à la touche et a confirmé mercredi que Wilks ferait cette démarche.

“Je voulais qu’il soit à terre et près de nos joueurs”, a déclaré Shanahan. “C’est comme ça que nous avons procédé avec la communication des secondeurs dans le passé.”

Cette décision intervient deux semaines après que Shanahan ait ouvertement critiqué Wilks envoyant un blitz nul contre Cousins ​​avec 16 secondes à jouer au deuxième quart de la défaite des 49ers lors de la semaine 7 au Minnesota. Le blitz n’a pas fonctionné et Cousins ​​​​s’est connecté avec Jordan Addison sur un touché de 60 verges qui a donné aux Vikings une avance de 16-7 à la mi-temps.

“Il sait qu’il a raté cet appel”, a déclaré Shanahan à l’époque de Wilks. « Je n’ai aucun problème avec le zéro blitz, surtout lorsque les gens ont besoin de beaucoup de mètres. Si vous avez besoin de parcourir 20 mètres pour marquer un panier, je n’ai aucun problème avec un blitz nul. Mais je le fais quand il reste 16 secondes. C’est là qu’il a perdu la trace. Cela n’était pas nécessaire simplement à cause du temps. Je n’ai aucun problème avec cette décision de jeu, mais quand c’est le moment, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n’est pas une option.

