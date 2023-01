Le coordinateur défensif de l’Alabama, Pete Golding, se dirigerait vers Ole Miss

Le coordinateur défensif de l’Alabama, Pete Golding, quitte le programme pour occuper le même poste chez Ole Miss, selon ESPN. Bien qu’aucun mot officiel n’ait été fait sur l’avenir de l’actuel Ole Miss DC Chris Partridge, le rapport a indiqué que Golding remplacera Partridge en tant que coordinateur défensif des rebelles.

Golding a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs assistants défensifs du football universitaire. Il a commencé sa carrière d’entraîneur en 2006, avec des arrêts à Sud-est de la Louisiane, Mlle du Sud et UTSA le long du chemin. Il a été embauché par l’Alabama en 2018 en tant que co-coordinateur défensif et a été promu au poste de coordinateur défensif principal au sein du personnel de Nick Saban en 2019.

La défense de l’Alabama s’est classée deuxième de la SEC la saison dernière pour les points (18,0) et les verges (311,3) accordés par match. Le Crimson Tide a tenu huit de ses 13 adversaires à 20 points ou moins en 2022, mais a accordé un total de 84 points lors de leurs deux défaites contre le Tennessee et le LSU.

Golding, 38 ans, sera chargé de prendre en charge une défense Ole Miss classée n ° 75 en défense totale et n ° 57 en défense de score sous Partridge. Les Rebels ont perdu quatre matchs de suite pour clôturer la saison 2022, accordant 34,5 PPG sur cette période.

