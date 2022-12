Le coordinateur Covid de la Maison Blanche exhorte les gens à se faire vacciner avant les vacances

Alors que les hospitalisations pour Covid et la grippe ont augmenté dans les semaines qui ont suivi Thanksgiving, le coordinateur Covid-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a déclaré que les familles seraient plus en sécurité lors des prochains rassemblements de vacances si elles recevaient leurs vaccins mis à jour.

Cette année, les hôpitaux sont confrontés pour la première fois à la menace simultanée du Covid, de la grippe et du VRS. La circulation de la grippe et du VRS était très faible pendant la pandémie en raison du masquage généralisé et de la distanciation sociale mis en place en réponse à Covid, mais comme la plupart des gens reprennent une vie normale, les trois virus circulent largement.

Au 14 décembre, la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas hebdomadaires de Covid atteignait 65 067, soit une baisse de 2,9 % par rapport à la semaine précédente, selon les données du CDC.

“La bonne nouvelle ici est que nous pouvons empêcher ces infections de se transformer en maladie grave si les gens sortent et reçoivent ce vaccin bivalent mis à jour”, a déclaré Jha à ABC “This Week” dimanche.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que de nombreuses personnes sont probablement plus vulnérables à la grippe et au VRS cette année car elles n’ont pas été infectées au cours des deux dernières années, ce qui signifie que leur immunité est plus faible. Environ 23 503 patients ont été admis à l’hôpital avec la grippe cette semaine, a rapporté le CDC, tandis que les hospitalisations pour le VRS semblent avoir culminé dans certains États.

Les hospitalisations de personnes atteintes de Covid ont dépassé plus de 5 000 par jour en moyenne, selon le CDC.

“Le vaccin mis à jour est essentiel pour empêcher les gens d’aller à l’hôpital”, a déclaré Jha. “Nous affirmons donc que nous sommes à un point où il est sûr de se rassembler, mais vous avez encore des choses à faire.”