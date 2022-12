Le cool Ioniq 5 de Hyundai, Volvo + Lexus partagent des nouvelles sur les véhicules électriques et plus encore

Le cool Ioniq 5 de Hyundai obtient une variante plus chaude

La berline électrique de taille moyenne du constructeur automobile sera bientôt disponible en modèle N (ainsi nommé pour la division performance de Hyundai). Parmi les modifications figurent une suspension à réglage sport, une hauteur de caisse plus basse, des freins plus gros et des pneus à profil bas. Le N obtiendra également un style avant unique et des revêtements de siège et des garnitures plus distinctifs. Hyundai n’a fourni aucune précision sur le groupe motopropulseur, mais il est probable que le système à deux moteurs utilisé dans la Kia EV6 GT obtiendra le feu vert. La plate-forme est partagée avec la Ioniq 5. La EV6 GT développe 576 chevaux et 546 livres-pied de couple. Attendez-vous à ce que l’Ioniq 5 N arrive cet été en tant que modèle 2023.

***

Le design des modèles Volvo XC60 et XC90 Recharge s’inspirera du concept Recharge, illustré, que Volvo a lancé en 2021. PHOTO : VOLVO

Volvo XC60 et XC90 recevront leurs homologues électriques à batterie

Le constructeur automobile basé en Suède, qui appartient à Geely de Chine, présentera des versions électriques Recharge des grands wagons XC60 et XC90 pour les années modèles 2024 et 2025, respectivement. Le plan est de conserver les variantes à essence comme alternatives pendant au moins deux ans après le lancement des modèles Recharge. Les conceptions seront basées sur le concept Recharge, que Volvo a lancé en 2021. Les offres électriques actuelles de Volvo pour l’Amérique du Nord comprennent le véhicule utilitaire XC40 Recharge et la berline C40 Recharge.

***

La Lexus RZ 450e devrait recevoir une version plus robuste des moteurs électriques avant et arrière disponibles dans la Toyota bZ4X associée. PHOTO : LEXUS

Le premier véhicule électrique de Lexus sera mis en vente cette année

La berline électrique compacte RZ 450e a à peu près la même taille que la Toyota bZ4X 2023 et la Subaru Solterra. La raison en est que les trois utilisent la même plateforme. La Lexus devrait recevoir une version plus robuste des moteurs électriques avant et arrière disponibles qui se combinent pour produire une modeste puissance de 214 chevaux dans le bZ4X. Des versions prototypes du RZ ont été repérées avec un volant à étrier au lieu d’une roue ronde conventionnelle, mais on ne sait pas quelle version arrivera au Canada. Parmi les autres véhicules électriques Lexus en préparation, citons une voiture de sport biplace haut de gamme, une berline sport et une familiale sport. Attendez-vous à ce que le RZ 450e soit mis en vente cet automne.

***

General Motors et Honda envisagent une collaboration à long terme

Les deux constructeurs automobiles ont récemment convenu de travailler ensemble pour développer des véhicules électriques utilisant la plate-forme de batterie Ultium de GM. La première progéniture est attendue pour 2024. La version de Honda sera commercialisée sous la marque Acura. On apprend maintenant que les entreprises co-développeront une gamme de véhicules électriques à prix abordable qui devraient arriver en 2027. Ils bénéficieront de la technologie des batteries à semi-conducteurs, qui serait moins chère que les batteries lithium-ion actuelles. On dit également qu’ils offrent des portées plus longues et des temps de charge plus rapides.

***

Où est la Civic Type R ?

Le Sleuth, ainsi que la plupart des autres fans de Honda, ne devrait pas avoir beaucoup plus de temps à attendre : un prototype de la berline à quatre portes a récemment été repéré en train d’être testé sur le circuit de course de Suzuka au Japon. Le Type R bénéficiera probablement de la plate-forme plus rigide qui faisait partie de la refonte de la Civic pour 2022, mais c’est un jeu de devinettes quant à ce qu’il y aura sous le capot. Une meilleure supposition serait le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de la Type R précédente qui produisait 306 chevaux et 295 livres-pied de couple. Il aurait plus de grognement cette fois-ci, grâce à un turbo plus gros. A noter que la voiture ne sera disponible qu’avec une boîte manuelle à six rapports.

***

DES HAUTS ET DES BAS

Tendance à la hausse : Jeep apporte ses jouets au bac à sable – Les participants au Easter Jeep Safari 2022 qui s’est tenu à Moab, dans l’Utah, à la mi-avril, ont eu droit à des 4×4 spécialement préparés. Dans le mélange se trouvaient un hybride rechargeable Cherokee, une édition 20e anniversaire du Wrangler Rubicon et un concept Jeep ’41 Willys qui rend hommage à la version militaire originale de la Seconde Guerre mondiale. Jeep Performance Parts a également apporté le concept D-Coder, illustré, qui était équipé de 35 articles spécialisés du catalogue de l’entreprise.

Le Jeep Safari de Pâques 2022 qui s’est tenu à Moab, dans l’Utah, présentait le concept D-Coder, illustré, qui était équipé de 35 articles spécialisés du catalogue de l’entreprise. PHOTO : Jeep

Tendance : Ford GT Holman-Moody Heritage Edition – Selon Ford, il s’agit de la dernière des variantes de l’édition spéciale avant la fin de la production de la GT en décembre. La version Holman-Moody rend hommage à l’équipe de course et à ses dirigeants, John Holman et Ralph Moody, qui ont fait campagne pour les voitures de course GT40 dorées et rouges en 1966. Ford peindra environ 50 GT de cette façon.

La Ford GT Holman-Moody Heritage Edition rend hommage à l’équipe de course et à ses dirigeants, John Holman et Ralph Moody, qui ont fait campagne pour les voitures de course GT40 dorées et rouges en 1966. PHOTO : Ford

