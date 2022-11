Le convoi se dirige vers Lethbridge, en Alberta, au palais de justice pour soutenir les hommes accusés du blocus frontalier de Coutts

La police de Lethbridge, en Alberta, se prépare à l’arrivée d’un convoi dans la ville vendredi matin pour soutenir trois des hommes inculpés en lien avec les blocus frontaliers et les manifestations au poste frontière de Coutts plus tôt cette année.

Les publications sur les réseaux sociaux suggèrent que plusieurs groupes de partisans arriveront au palais de justice de Lethbridge en tant qu’organisateur de la manifestation Marco Van Huigenbos, 32 ans, – qui est également conseiller municipal de Fort Macleod, en Alberta – ainsi qu’Alex Van Herk, 53 ans, et George Janzen, 43 ans, comparaître pour méfait de plus de 5 000 $.

Les hommes, aux côtés d’une douzaine d’autres, ont été inculpés après avoir protesté contre les restrictions gouvernementales liées à la pandémie fin janvier et février.

Marco Van Huigenbos était l’un des organisateurs de la manifestation et a été accusé de méfait de plus de 5 000 $. (Mirna Djukic/Radio-Canada)

“Save the Coutts boys”, lit une affiche largement partagée faisant la promotion du rassemblement.

Il poursuit en disant que “le gouvernement Trudeau exige jusqu’à 10 ans de prison pour les manifestants de Coutts … nous avons besoin de votre soutien.”

“Enorme public attendu”

Dans une interview accordée à CBC News, Van Huigenbos a déclaré qu’il s’attendait à une forte participation.

“Ce qui a commencé comme un appel d’amis et de connaissances à quelques centaines de personnes s’est transformé en quelque chose qui pourrait doubler ou décupler”, a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup de gens pour nous soutenir, mais c’est aussi pour montrer notre soutien à ce que nous défendons et aux personnes qui sont toujours en détention provisoire… sans caution avant le procès.”

Les groupes partent de plusieurs endroits au Manitoba et en Alberta, dont Calgary, Fort Macleod, Rocky Mountain House et Stettler.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le service de police de Lethbridge (LPS) a déclaré qu’il se préparait à d’éventuels embouteillages.

“Une grande foule devrait se rassembler au centre-ville dans la zone du palais de justice”, a déclaré LPS.

“En prévision de l’arrivée d’un certain nombre de véhicules plus gros, la police a identifié plusieurs emplacements avec un parking disponible le long des routes de camions de la ville.”

Van Huigenbos se rend à Ottawa après le tribunal

Quinze personnes font face à des accusations liées aux blocus frontaliers de Coutts qui se sont déroulés du 29 janvier au 15 février.

Le 14 février, le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les urgences, autorisant des pouvoirs temporaires pour gérer les blocages et les protestations en cours contre les restrictions pandémiques.

Le même jour, la GRC a exécuté des mandats de perquisition à Coutts, arrêtant plus d’une douzaine de manifestants et saisissant une cache d’armes, de gilets pare-balles et de munitions.

De gauche à droite : Chris Carbert, 44 ans, Anthony Olienick, 39 ans, Jerry Morin, 40 ans, et Christopher Lysak, 48 ans, sont chacun accusés d’avoir conspiré pour assassiner des agents de la GRC près de Coutts, en Alberta, pendant le blocus frontalier et les manifestations. (Carbert/Facebook, Coutts Convoy Restart/Facebook, Morin/Facebook, Instagram)

Quatre hommes – Chris Carbert, Chris Lysak, Anthony Olienick et Jerry Morin – font face aux accusations les plus graves, accusés de complot en vue d’assassiner des agents de la GRC.

Ils restent en détention et doivent être jugés en juin prochain.

Van Huigenbos, Van Herk et Janzen ont été inculpés en septembre, sept mois après la fin des manifestations. La comparution devant le tribunal de vendredi devrait être en grande partie procédurale.

Après le rassemblement du palais de justice, un barbecue devrait avoir lieu pour aider à collecter des fonds pour les frais juridiques des quatre hommes.

Le convoi est sur le point d’arriver alors que l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence se dirige vers une autre journée de témoignages.

La commission examine la décision du gouvernement fédéral d’invoquer des pouvoirs d’urgence pour dégager les foules et les véhicules qui ont bloqué la capitale pendant plus de trois semaines l’hiver dernier.

Après sa comparution devant le tribunal vendredi, Van Huigenbos se rend à Ottawa pour témoigner.