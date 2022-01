Le convoi massif de protestation contre le mandat de vaccination des camionneurs canadiens de la «liberté» pourrait battre le record du monde

Les camionneurs au Canada protestent contre les mandats de vaccination de leur industrie avec un convoi massif qui pourrait battre un record mondial.

« C’est long de 70 km », Benjamin Dichter, porte-parole du Freedom Convoy 2022 , a déclaré au Toronto Sun. « J’ai vu des images d’un avion. C’est impressionnant. »

Le Freedom Convoy est parti de Vancouver pour Ottawa dimanche pour protester contre les mandats de vaccination du gouvernement fédéral pour les camionneurs transfrontaliers, qui sont entrés en vigueur le 15 janvier. L’Alliance canadienne du camionnage estime qu’environ 15 % des camionneurs du pays ne sont pas complètement vaccinés, ou environ 16 000 camionneurs.

Guinness World Records montre que le plus long convoi enregistré a eu lieu en Égypte en 2020, atteignant près de huit kilomètres de long.

« Le plus grand défilé de camions était composé de 480 camions et est réalisé par Tahya Misr Fund (Égypte), au Caire, en Égypte, le 20 novembre 2020 », Guinness déclare sur son site Web . « Avec une longueur de 7,5 km, Tahya Misr Fund a pu organiser un défilé de 480 camions, au milieu des intempéries et des fortes pluies, battant le titre Guinness World Records du plus grand défilé de camions, qui a été réalisé il y a 16 ans dans le Pays-Bas avec une parade de 416 camions. »

Le convoi des camionneurs pourrait être 10 fois plus important que le record s’il reste intact lors du voyage vers la capitale canadienne. Selon les estimations, 50 000 camions pourraient participer, a rapporté le Toronto Sun.

Le convoi prévoit d’atteindre Ottawa d’ici samedi pour une manifestation.

Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que les participants à la manifestation sont une « petite minorité marginale qui se dirige vers Ottawa et qui a des opinions inacceptables ».

« Ce que nous entendons de certaines personnes associées à ce convoi est totalement inacceptable », a-t-il poursuivi.

