Le Convoi de la Liberté a rendu la vie « presque impossible », déclare Zexi Li au procès

La jeune fonctionnaire mise sous les projecteurs lorsqu’elle a accepté de devenir la principale plaignante dans un recours collectif de plusieurs millions de dollars contre les organisateurs du Freedom Convoy témoigne dans le procès pénal de deux d’entre eux : Tamara Lich et Chris Barber.

Le témoignage de Zexi Li a eu lieu le 17e jour du procès de Lich et Barber, qui sont chacun accusés de méfait, de conseil à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police dans le cadre de leur rôle. au cours des semaines de protestation en janvier et février 2022.

Li a témoigné qu’elle était travaillant depuis son domicile du centre-ville pendant la pandémie de COVID-19, notamment lorsque les manifestants sont arrivés à Ottawa.

Dans l’ombre des forces de sécurité du tribunal, elle a déclaré depuis la barre des témoins qu’il était « presque impossible » de se débrouiller pendant la manifestation et « difficile de vivre en tant qu’être humain », qualifiant les cornes de « constantes ».

Elle a expliqué que les klaxons sonnaient « le plus souvent » entre 7 heures du matin et 23 heures et qu’il y avait parfois des coups de klaxon occasionnels tout au long de la nuit. Elle a également décrit un bruit « très fort » qui rappelait celui d’un klaxon de raid aérien.

Li est l’un des témoins locaux cités par les avocats de la Couronne, aux côtés de propriétaires d’entreprises et d’autres résidents, pour illustrer la portée, la nature et les conséquences des manifestations et « réfuter » toute suggestion selon laquelle elles auraient été pacifiques.

La Couronne tente d’établir que Lich et Barber avaient « un contrôle et une influence » sur les foules et ont encouragé d’autres personnes à se joindre aux manifestations tout en collectant des fonds.

Diane Magas, à gauche, l’avocate de Chris Barber, au centre, se rend au palais de justice d’Ottawa le mois dernier avec l’avocat de Tamara Lich, Lawrence Greenspon. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

« Intimidé » par les manifestants, dit Li

Après qu’une injonction du tribunal ait été accordée avec succès contre les klaxons, Li a déclaré que les klaxons continuaient de retentir bien qu’ils soient moins courants, ainsi que certains klaxons « programmés » car le bruit « imprégnait mon existence », a-t-elle témoigné.

« Les klaxons étaient si constants que même quand ce n’était pas le cas [happening]je pourrais m’attendre à ce que cela se produise à tout autre moment.

Li, vêtu d’un T-shirt blanc soyeux à col en V et d’un pantalon large assorti, a déclaré qu’au cours des semaines de manifestations suivantes, il y aurait des klaxons « programmés ».

« Le son était moins sporadique et ressemblait davantage à un son se produisant plus près du même moment, plutôt que plus dispersé », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait également d’autres cas de « klaxons collectifs ».

Au cours du contre-interrogatoire, Li a déclaré à l’avocat de Lich, Lawrence Greenspon, qu’elle avait entendu des klaxons spécifiquement le 7 février, puis à nouveau les 17 et 18 février.

Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler de la durée ou des dates précises auxquelles elle avait entendu des klaxons, une sirène d’alerte aérienne, des mégaphones, un klaxon itinérant ou des feux d’artifice.

L’injonction accordée en son nom visait uniquement à mettre fin aux klaxons pendant une période initiale de 10 jours, permettant des manifestations pacifiques, légales et sûres tant que l’injonction n’était pas violée.

L’injonction a été prolongée au-delà de la période initiale de 10 jours après l’expiration de l’ordonnance initiale, avec les mêmes conditions en vigueur.

Barber fait face à une accusation supplémentaire pour avoir conseillé à d’autres personnes de désobéir à l’ordonnance du tribunal du 7 février interdisant de klaxonner fort dans le centre-ville d’Ottawa.

Plus tôt au cours du procès, le tribunal a entendu comment, deux jours après que la Cour supérieure de l’Ontario avait accordé l’injonction initiale contre les klaxonnages, Barber avait publié une vidéo sur TikTok avertissant les partisans qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles une action policière pourrait avoir lieu d’ici quelques jours.

Dans la vidéo présentée comme preuve, Barber dit que « les klaxons doivent être silencieux » – mais si un camionneur voit les forces de l’ordre commencer, il devrait « saisir cet interrupteur de klaxon et ne pas le lâcher ».

Li a décrit s’être senti « intimidé » par une rencontre avec un camionneur qui a serré le poing et klaxonné, et a décrit les manifestants établissant des structures pour se renforcer à mesure que le Convoi de la liberté se poursuivait, y compris une « soupe populaire de fortune ».

Dès la troisième semaine, après que l’injonction ait été accordée contre les klaxonnages, elle a déclaré que les manifestants étaient devenus « hostiles » lorsqu’elle prenait des photos. Elle a décrit avoir appelé la police après qu’un camion lui ait foncé dessus.

La police a appliqué une injonction en février 2022 contre des manifestants, dont certains campaient dans leurs camions depuis des semaines. (Evan Mitsui/CBC)

Un blocage causé

En contre-interrogatoire, elle a déclaré que le camion n’avait pas pris contact avec elle « seulement parce que je m’étais écartée ».

Elle a déclaré qu’elle pensait que la police avait déposé un rapport, mais qu’aucune autre mesure n’avait été prise à la suite de l’incident.

Li a également décrit les véhicules du convoi ralentissant les ambulances qui répondaient à un appel et les routes qui étaient « complètement bloquées », mais elle ne se souvenait pas des détails.

Elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas prendre l’autobus parce que les itinéraires avaient été déplacés et que l’odeur d’essence des véhicules au ralenti dans le centre-ville était «parfois presque inévitable».

À un moment donné au cours de son témoignage, on lui a conseillé de cesser d’utiliser le mot « occupation », car le procès utilise « protestation » ou « manifestation » pour décrire les événements du convoi, alors que « occupation » a une définition juridique différente.

L’avocate de Barber, Diane Magas, s’est opposée à l’utilisation continue du terme, affirmant que le mot était « irritant » et « incendiaire ». La juge Heather McVey-Perkins a déclaré au tribunal que le langage pourrait avoir un impact sur la crédibilité du témoignage de Li.