Le contrôleur PS5 DualSense est à son prix le moins cher ce cyber lundi

Le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday offrent deux des meilleures opportunités de faire une bonne affaire sur la technologie, qu’il s’agisse d’un nouveau smartphone, d’une tablette remise à neuf ou d’un contrôleur supplémentaire pour votre PS5 que vos amis pourront utiliser dans des jeux multijoueurs locaux.

Alors que les offres DualSense sont assez courantes chez les détaillants britanniques et américains ce Cyber ​​Monday, il existe un détaillant britannique en particulier qui propose les contrôleurs DualSense – dans toutes les couleurs et configurations – au prix le moins cher que nous ayons vu depuis son lancement.

Le détaillant en question est Argosavec une offre sur les variantes White, Midnight Black, Starlight Blue, Nova Pink, Cosmic Red et Grey Camo de la manette DualSense, le tout pour 39,99 £. Les contrôleurs colorés DualSense au détail à environ 65 £offrant une réduction impressionnante de 25 £ qui a battu les offres de 45 £ d’Amazon et de GAME au Royaume-Uni.

Obtenez des contrôleurs DualSense chez Argos

Bien sûr, il y a aussi beaucoup de bonnes affaires DualSense à faire pour ceux aux États-Unis, bien qu’aucune ne soit aussi tentante que l’accord britannique. Ceux qui recherchent la meilleure offre sur le contrôleur PS5 aux États-Unis devraient se diriger vers Amazone. Comme Argos au Royaume-Uni, Amazon propose 20,99 $ de réduction sur le prix de vente conseillé de 69,99 $ de la plupart des variantes de couleur du contrôleur DualSense, le ramenant à seulement 49 $.

Obtenez des contrôleurs Dualsense sur Amazon

Si Amazon a vendu des contrôleurs DualSense, ils sont également disponibles pour seulement 99c de plus chez Best Buy.

Si vous êtes tenté, vous devrez être rapide – toutes les offres décrites ici doivent se terminer dans quelques heures à la fin du Cyber ​​Monday.

Nous avons été vraiment impressionnés par le matériel proposé par le contrôleur de nouvelle génération de Sony dans notre revue PS5, remarquant qu’il aide vraiment à fournir une expérience de nouvelle génération qui se sent plus immersive que l’expérience concurrente proposée par la Xbox Series X de Microsoft. Il est également compatible avec les appareils PC, iOS et Android, ce qui en fait un contrôleur multiplateforme idéal.

Pour plus de bonnes affaires PS5, jetez un œil à notre sélection triée sur le volet des meilleures offres PS5 Cyber ​​​​Monday. Nous suivons également les meilleures offres Cyber ​​​​Monday Nintendo Switch si vous n’êtes pas un fidèle de la plate-forme, et les meilleures offres Oculus Quest 2 si vous aimez la réalité virtuelle.