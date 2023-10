Le contrôleur du Pentagone prévient que les fonds du Congrès pour l’Ukraine sont faibles

Le Pentagone a averti le Congrès la semaine dernière que sans un accord pour un soutien accru à l’Ukraine, l’administration ne disposerait que de suffisamment d’argent pour financer les besoins les plus urgents du pays sur le champ de bataille. Une insuffisance des crédits pourrait contraindre les États-Unis à retarder leur aide cruciale à l’Ukraine alors qu’ils continuent de tenter de repousser les forces russes.

Le projet de loi à court terme adopté par le Congrès ce week-end pour financer le gouvernement pendant 45 jours ne comprenait pas d’assistance à la sécurité pour l’Ukraine. Sans ce soutien supplémentaire, le Pentagone a déclaré qu’il était sur le point d’épuiser toute l’aide précédemment autorisée à l’Ukraine.

Dans une lettre adressée aux dirigeants du Congrès, le contrôleur du Pentagone, Michael McCord, a déclaré qu’il ne restait qu’environ 1,6 milliard de dollars sur les 25,9 milliards alloués par le Congrès pour reconstituer les équipements américains fournis à l’Ukraine à partir des stocks actuels du ministère de la Défense. Le financement à long terme de l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui est utilisé pour obtenir des contrats pour de futures armes, est épuisé, selon la lettre.

« Sans financement supplémentaire maintenant, nous serions obligés de retarder ou de réduire l’aide destinée à répondre aux besoins urgents de l’Ukraine, notamment en matière de défense aérienne et de munitions, qui sont critiques et urgents à l’heure où la Russie se prépare à mener une offensive hivernale », a écrit McCord.

Il reste encore environ 5,4 milliards de dollars pour fournir aux autorités présidentielles des paquets d’équipements provenant des stocks actuels, en raison d’une surévaluation découverte par le Pentagone plus tôt cette année, selon des responsables américains.

McCord a déclaré dans sa lettre que les troupes américaines ressentaient également les effets du déficit. « Nous avons déjà été contraints de ralentir la reconstitution de nos propres forces pour nous prémunir contre un avenir financier incertain », a-t-il écrit.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi qu’un autre programme d’aide à l’Ukraine serait « bientôt – pour signaler notre soutien continu au courageux peuple ukrainien ».

Elle a déclaré que les fonds restants étaient suffisants pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine sur le champ de bataille « pendant un peu plus longtemps », mais a appelé à une solution à plus long terme.

La Maison Blanche et son président, Kevin McCarthy, ont été confrontés à une avalanche de questions sur l’existence ou non d’un accord secret conclu entre le président Biden et McCarthy concernant un financement supplémentaire pour l’Ukraine.

Représentant Matt Gaetzrépublicain de Floride, qui a déposé lundi une motion visant à évincer McCarthy de son poste de président, a demandé lundi à la Chambre des représentants de savoir « quel était l’accord secret sur l’Ukraine? »

Il a accusé McCarthy d’avoir « conclu un accord parallèle pour présenter la législation ukrainienne » lors d’un vote distinct du projet de loi de dépenses à court terme.

Le président lui-même a certainement alimenté cette idée lorsque CBS News lui a demandé dimanche : « Allez-vous pouvoir faire confiance au président McCarthy lorsque le prochain accord sera conclu ? »

« Nous venons d’en faire un sur l’Ukraine », a-t-il répondu. « Alors, nous le découvrirons. »

Au total, le ministère de la Défense a fourni environ 44 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le lancement de l’invasion russe en février 2022.

