Le contrôleur de jeu mobile Razer Kishi V2 Pro vibre de manière hypersensible

Quand le Razer Bord expédié plus tôt cette année, il comprenait une version haut de gamme du Razer à 100 $ Contrôleur mobile Kishi V2 — un appareil étrangement similaire au concurrent bien connu le Colonne vertébrale 1. Vous pouvez désormais obtenir le contrôleur Kishi V2 Pro uniquement pour Android à 130 $, dans l’une des deux variantes : la version standard et une édition Xbox sous licence spéciale qui comprend – attendez – un bouton Xbox sous le joystick droit pour un supplément. 20 $ (disponible uniquement en Amérique du Nord).

Les modèles Pro offrent deux fonctionnalités que vous ne pouvez pas obtenir pour l’argent supplémentaire : une prise audio 3,5 mm, ce qui signifie que vous pouvez désormais utiliser un casque filaire et charger en même temps, et la prise en charge du grondement (connu de nos jours sous le nom de « haptique » ).

Alors, oui pour la prise jack 3,5 mm, qui fonctionne comme prévu, mais je ne suis pas un grand fan de l’haptique audio HyperSense de Razer. Pour la plupart des jeux, cela n’est pas basé sur des signaux du jeu, mais sur des fréquences sonores, vous obtenez donc des vibrations étranges. Ici, c’est encore plus bizarre, car il y a si peu de basses dans le système audio du téléphone (du moins dans mon Samsung Galaxy Ultra S22), donc, par exemple, la musique de fond vibre et rien ne ressemble à un grondement.

Le design est par ailleurs le même. Il est livré avec des languettes en caoutchouc supplémentaires que vous pouvez glisser à chaque extrémité pour fournir un ajustement plus serré ou soulever légèrement la bosse de l’appareil photo afin qu’elle n’appuie pas contre le support arrière, mais j’ai tendance à trouver que cela rend les choses plus difficiles que je ne le souhaite. accrochez le téléphone.

Une prise jack 3,5 mm (à gauche) rejoint le port USB-C réservé au chargement (à droite) Lori Grunin/Crumpe

Razer a mis à jour son application Nexus avec ce déploiement, et je n’en suis toujours pas fou. Par exemple, plutôt que de réaliser que je suis connecté au Xbox Game Pass via son application, il me dit toujours que pour activer l’haptique, je dois lancer Chrome et activer un paramètre de navigateur qui n’existe pas et qui essaie de me faire jouer. dans Chrome.

Et si vous quittez un jeu ou l’application de manière inattendue (par exemple, lorsqu’il essaie de vous renvoyer vers Chrome mais que le message n’a pas d’option d’annulation parce que vous oubliez sans cesse qu’il ne gère pas correctement la connexion au Game Pass), il perd la connexion avec le contrôleur. Il faut ensuite le déconnecter et le reconnecter physiquement, car il n’y a aucun moyen de forcer un rafraîchissement de connexion dans le logiciel. Ce n’est pas non plus la seule situation dans laquelle le téléphone cesse de le reconnaître.

Ainsi, même si je continue d’aimer la gamme Kishi V2 pour ses commandes nettes et ses entrées et sorties faciles, et que je suis heureux de voir la prise audio dédiée dans le Pro, c’est toujours plus frustrant que je ne le souhaiterais à certains égards. Peut-être que la V3 fera le charme.