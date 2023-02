Le contrôle qualité acquis par HYBE de Scooter Braun pour 320 millions de dollars

Le contrôle de la qualité de Pierre “Pee” Thomas et Kevin “Coach K” Lee a été acquis pour 300 millions de dollars par HYBE America, dirigé par Scooter Braun, et les gens ont beaucoup d’opinions à ce sujet.

Depuis le premier jour, nous avons tous été aux premières loges de l’histoire de Quality Control Music et de ses débuts. Le label dirigé par Pee et Coach K a indéniablement été une force dans la musique. Le label a commencé avec une allée-op de Gucci Mane obtenant les Migos basés à Atlanta qui porteraient le drapeau vers de nouveaux sommets. Au cours de la dernière décennie, QC nous a donné Lil Yachty, City Girls, Lil Marlo et l’actuel MVP Lil Baby.

Selon VariétéPee et Coach K ont fait une sortie nette en vendant Quality Control à HYBE America avec l’aide du PDG Scooter Braun.

L’accord serait évalué à environ 320 millions de dollars en espèces et en options sur actions. L’accord a été conclu via la relation de Scooter avec Coach K et Pee. Scooter Braun a une longue histoire à Atlanta, faisant ses débuts dans la ville et travaillant sous So So Def il y a deux décennies. Dans le cadre de l’accord, l’artiste de QC poursuivra son affiliation avec Universal Music Group.

“Je suis tellement fier et honoré que Coach et P rejoignent Bang et moi en tant que partenaires”, a déclaré Braun en annonçant l’accord. « QC est l’un des labels indépendants les plus importants au monde, travaillant avec des artistes incroyables qui sont et restent les voix de la culture. Je n’oublierai jamais d’avoir fait le tour d’Atlanta il y a plus de 20 ans avec Coach discutant de nos rêves et de nos ambitions et de la façon dont nous avons dit “S’ils nous laissent entrer dans le jeu, nous ne le rendrons jamais.” Maintenant, toutes ces années plus tard, nous unissons nos forces pour faire de ces rêves une réalité.

« HYBE est un partenaire idéal pour le contrôle de la qualité alors que nous nous réunissons pour faire connaître notre histoire et travailler à l’échelle mondiale. Tous les dirigeants de HYBE sont des entrepreneurs avec une histoire combinée phénoménale pour trouver des talents et les amener aux plus hauts niveaux. Prendre QC dans le monde entier nécessite des partenaires clés comme celui-ci qui comprennent construire quelque chose à partir du bas et viser très haut. Il nous importe beaucoup de comprendre leur culture et de voir avec acuité ce que QC a construit et le chemin illimité vers lequel il peut aller. Pipi ajouté.

« Pendant de nombreuses années, Scooter et moi avons cultivé une réelle confiance et une façon commune de voir le monde et la culture. Un avantage supplémentaire de ce partenariat est le fait que QC et HYBE ont des relations existantes avec la famille UMG, ce qui créera un flux facile qui profitera aux artistes. Les artistes de QC sont notre priorité et leurs meilleurs intérêts seront incroyablement soutenus par ce partenariat. »