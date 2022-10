Le contrôle du Sénat américain pourrait se résumer à une course serrée au Nevada

Une course effrénée pour le siège du Sénat américain du Nevada s’annonce comme l’une des plus serrées du pays et les deux candidats espèrent que leurs messages sur l’avortement, l’immigration, l’inflation ou la sécurité publique feront pencher la balance en leur faveur.

Les enjeux pour la sénatrice démocrate américaine Catherine Cortez Masto et le challenger républicain Adam Laxalt sont particulièrement élevés. Le gagnant pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat et le GOP considère le Nevada comme l’une de ses meilleures opportunités pour transformer un siège bleu en rouge.

La course est devenue de plus en plus au coude à coude ces dernières semaines, de nombreux sondages montrant les candidats à seulement un point de pourcentage ou deux d’écart. À l’approche du jour des élections, les deux continuent de suivre les mêmes manuels de campagne que leurs partis nationaux, Cortez Masto rassemblant les électeurs autour des menaces à l’accès à l’avortement et Laxalt se concentrant sur l’économie.

“Nous n’avons plus besoin de politiciens masculins disant aux femmes ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire avec notre propre corps”, a écrit Cortez Masto dans un message épinglé en haut de son compte Twitter en septembre. Elle a fait écho au refrain dans plusieurs publicités de campagne, affirmant que Laxalt soutiendrait des restrictions accrues à l’avortement – ​​et peut-être une interdiction nationale – si elle était élue au Congrès.

Laxalt, quant à lui, a l’aval du groupe anti-avortement National Right to Life et s’est qualifié de “pro-vie”. Dans un communiqué de presse publié en juin, Laxalt a qualifié la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade de “victoire historique pour le caractère sacré de la vie”.

Il a déclaré que le changement était une “loi établie” parce que les électeurs du Nevada avaient déjà légalisé l’avortement, mais il a également exprimé son soutien à un référendum qui restreindrait l’avortement après 13 semaines au lieu de la limite de 24 semaines actuellement autorisée par la constitution de l’État.

Si le Parti républicain peut renverser un seul siège au Sénat, il gagnera le contrôle de la chambre, ainsi que le pouvoir de contrôler les nominations judiciaires et les débats politiques jusqu’en 2024.

Pourtant, la campagne de Laxalt s’est efforcée de garder l’accent sur des questions telles que l’immigration et l’économie plutôt que sur l’avortement. Il a cité à plusieurs reprises la hausse des prix de l’essence et l’inflation comme raisons pour lesquelles les électeurs devraient le choisir plutôt que Cortez Masto.

“Dans certaines stations-service de Reno, les prix de l’essence ont grimpé à 7 dollars le gallon”, a écrit sa campagne dans un communiqué de presse début octobre. La déclaration a tenté d’épingler les prix sur les votes de Cortez Masto sur les questions énergétiques, telles que ses efforts pour limiter la location de pétrole et de gaz sur des terres avec un potentiel de développement “faible ou nul”.

Cortez Masto est membre du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, ainsi que des comités des finances, des affaires indiennes et des banques, du logement et des affaires urbaines.

Les deux candidats ont utilisé leur expérience en tant qu’anciens procureurs généraux – Laxalt de 2015 à 2019 et Cortez Masto de 2007 à 2015 avant de devenir sénateur en 2017 – pour démontrer leur soutien aux forces de l’ordre.

Laxalt a été approuvé par l’Ordre fraternel de la police du Nevada et l’Alliance de la sécurité publique du Nevada. Cortez Masto a l’aval du Nevada Police Union, de la Nevada Law Enforcement Coalition et de la Nevada Association of Public Safety Officers.

Début octobre, Cortez Masto a annoncé qu’elle avait aidé à obtenir plus de 21 millions de dollars de financement fédéral qui iraient aux services de police, aux agences gouvernementales des États et aux tribus pour stimuler les efforts d’application de la loi et les programmes de justice pénale.

Ils ont chacun cherché à courtiser des vétérans, Laxalt soulignant son service en tant que juge-avocat général de la marine américaine en Irak et professeur adjoint de droit à la US Naval Academy. Cortez Masto a parlé de la législation qu’elle a aidé à faire adopter par le Congrès, y compris un projet de loi garantissant des prestations de santé et une indemnisation aux anciens combattants exposés à l’agent Orange et à d’autres afin de protéger les prestations de VA pour les étudiants anciens combattants et d’améliorer l’accès aux services de santé mentale.

Cortez Masto a eu une campagne de financement extrêmement réussie, amassant plus de 44 millions de dollars et dépensant tout sauf environ 5 millions de dollars d’ici la fin septembre, selon OpenSecrets, une organisation qui suit le financement des campagnes et les données sur les dépenses.

Laxalt a rapporté plus de 13 millions de dollars et dépensé environ 9 millions de dollars au cours de la même période, mais a été aidé par un afflux de fonds du comité d’action politique. Des groupes extérieurs ont dépensé plus de 39 millions de dollars contre Cortez Masto et environ 29 millions de dollars contre Laxalt, selon OpenSecrets.

Une partie de cet argent était consacrée à des publicités en espagnol. Les dépenses étaient une tentative d’influencer les Latinos, qui représentent environ quatre résidents du Nevada sur 10. Cortez Masto est devenue la première Latina élue au Congrès en 2016.

Le Nevada a rejeté tous les candidats présidentiels du GOP depuis 2004, mais avec des marges de plus en plus étroites. En 2020, le président Joe Biden a gagné par seulement 2,4 points de pourcentage.

Laxalt a des liens étroits avec Trump. Il a coprésidé la campagne de réélection de Trump en 2020 au Nevada et a ensuite promu des mensonges sur l’élection, menant des contestations judiciaires du processus de dépouillement des votes. Trump s’est rendu deux fois au Nevada pour défendre le candidat au poste de gouverneur de Laxalt et du GOP, Joe Lombardo, qui se présente contre le gouverneur démocrate Steve Sisolak.

Cette semaine, l’ancien président Barack Obama a annoncé son intention de se rendre dans le sud du Nevada le 1er novembre pour se rassembler pour Cortez Masto, Sisolak et d’autres titulaires démocrates de l’État. Les démocrates espèrent que la visite injectera de l’enthousiasme dans la course et conduira les électeurs démocrates aux urnes.

Rebecca Boone, Associated Press