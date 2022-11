Le contrôle du Sénat américain étant en jeu, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit dans les courses clés

Les travailleurs électoraux de l’Arizona et du Nevada travaillaient vendredi pour comptabiliser des centaines de milliers de bulletins de vote qui pourraient déterminer le contrôle du Sénat américain et la forme des deux prochaines années au pouvoir du président Joe Biden, dans un décompte des voix que les responsables des deux États du champ de bataille préviennent pourrait traîner pendant des jours.

Gagner les deux concours donnerait aux démocrates ou aux républicains une majorité au Sénat, tandis qu’une scission transformerait le second tour des élections sénatoriales du 6 décembre en Géorgie en une bataille par procuration pour la chambre.

Les analystes politiques anticipent une ruée vers les fonds de campagne en Géorgie alors que les républicains et les démocrates se préparent pour la bataille finale des élections de mi-mandat de 2022.

En Arizona, les responsables de l’application des lois sont restés en état d’alerte pour les manifestations potentielles, avec des barricades et des clôtures de sécurité érigées autour du département des élections du comté de Maricopa, où des dizaines de fonctionnaires travaillent 18 heures par jour pour vérifier les bulletins de vote en suspens et compiler les votes.

Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur de l’Arizona, a critiqué les responsables électoraux du comté de Maricopa, le plus peuplé de l’État, comme “incompétents” et “méprisables”, les accusant de retarder délibérément le dépouillement des voix.

Bill Gates, président du conseil de surveillance du comté de Maricopa et républicain, s’est hérissé des commentaires de Lake. “Tout le monde doit se calmer un peu et baisser la rhétorique. C’est le problème avec ce qui se passe dans notre pays en ce moment”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les républicains se rapprochent de la majorité à la Chambre

Dans la lutte pour le contrôle de la Chambre des représentants, les républicains se rapprochaient de devenir la majorité et de mettre fin à quatre ans de règne des démocrates de Biden. Cela donnerait aux républicains un droit de veto sur le programme législatif de Biden et leur permettrait de lancer des enquêtes potentiellement dommageables sur son administration.

Les républicains avaient obtenu au moins 211 des 218 sièges à la Chambre dont ils avaient besoin pour une majorité, a projeté Edison Research tard jeudi, tandis que les démocrates en avaient remporté 199. La plupart des courses où les gagnants n’ont pas encore été déterminés se trouvent en Arizona, en Californie et dans l’État de Washington.

REGARDER | Les républicains déçus disent que Trump est à blâmer : Les républicains reprochent à Trump l’absence de “vague rouge” à mi-parcours Alors que le contrôle du Congrès américain est toujours en jeu quelques jours après les élections de mi-mandat de cette semaine, de nombreux républicains déçus rejettent la faute sur l’ancien président Donald Trump.

Malgré la possibilité réelle qu’ils perdent la Chambre, les démocrates ont toujours applaudi leur succès à limiter leurs pertes prévues après avoir galvanisé les électeurs en colère contre la décision de la Cour suprême en juin d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement.

Le leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, a déjà annoncé son intention de se présenter à la présidence si les républicains prennent le relais, un résultat qu’il a qualifié d’inévitable.

On ne sait pas si un challenger de McCarthy émergera, mais certains des républicains les plus conservateurs de la Chambre ont exprimé des doutes sur le fait qu’il ait encore suffisamment de voix pour devenir président, le fonctionnaire le plus puissant de la Chambre.

Cette photo composite montre le candidat au Sénat républicain du Nevada, Adam Laxalt, à gauche, et la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto. Le dépouillement des bulletins de vote dans cette course se poursuit. (John Locher/Associated Press, Jacquelyn Martin/Associated Press)

Pendant ce temps, des luttes intestines républicaines au Sénat ont éclaté au grand jour vendredi alors que les sénateurs ont demandé le report d’une élection à la direction de mercredi afin qu’ils aient le temps de discuter des raisons pour lesquelles le parti n’a pas fait mieux mardi.

Mitch McConnell espère continuer en tant que chef républicain, malgré les tirs embusqués de l’ancien président Donald Trump et d’autres conservateurs.

Bulletins non comptés

Les responsables supervisant le dépouillement des votes dans les courses au Sénat de l’Arizona et du Nevada, où les titulaires démocrates tentent de repousser les challengers républicains, ont déclaré qu’il pourrait falloir jusqu’à la semaine prochaine pour compter quelque 520 000 bulletins de vote par correspondance non comptés. La plupart d’entre eux se trouvaient dans le comté de Maricopa, qui englobe Phoenix.

Leur travail est ralenti par la nécessité de faire correspondre les signatures sur les bulletins de vote par correspondance aux signatures d’inscription des électeurs après qu’un grand nombre de ces votes ont été déposés le jour du scrutin.

REGARDER | “Cette course est loin d’être terminée”, déclare un politologue américain : “Cette course est loin d’être terminée”, déclare un expert américain en politique Andra Gillespie, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Emory d’Atlanta, décompose les midterms américains, car le contrôle du Sénat américain et de la Chambre est encore inconnu.

Vendredi à midi, le sénateur démocrate Mark Kelly avait étendu son avance sur le républicain Blake Masters à 115 000 voix, avec environ 80% des voix comptées, tandis que la candidate au poste de gouverneur démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs, avait étendu son avance sur le républicain Kari, soutenu par Trump. Lac à 27 000.

Certains des candidats les plus en vue de Trump ont perdu des courses cruciales mardi, gâchant son statut de faiseur de roi républicain et conduisant plusieurs républicains à blâmer sa marque de division pour les performances décevantes du parti.

Le résultat pourrait augmenter les chances que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a mis en déroute son challenger démocrate mardi, choisisse de défier Trump pour la nomination présidentielle de 2024.

Bien que Trump n’ait pas officiellement lancé de troisième campagne à la Maison Blanche, l’ancien président a fortement suggéré qu’il le ferait et prévoit une “annonce spéciale” dans son club de Floride mardi.

Trump a fustigé DeSantis dans un communiqué jeudi, s’attribuant le mérite de l’ascension politique du gouverneur, tout en attaquant les critiques sur son site de médias sociaux, Truth Social.