Le contrôle du conseil municipal de Birmingham « en faillite » sera remis et une enquête lancée

Michael Gove a annoncé que des commissaires reprendraient le conseil municipal de Birmingham dans le cadre d’une série de mesures d’urgence pour l’autorité en faillite, susceptibles d’inclure la vente d’actifs, des réductions de personnel et une augmentation de la taxe d’habitation.

L’intervention entraînera également le lancement d’une enquête, a déclaré le secrétaire d’État au logement en se déclarant mardi à la Chambre des Communes qu’il était « satisfait que le conseil municipal de Birmingham ne respecte pas son obligation de meilleur rapport qualité-prix ».

La plus grande autorité du pays – qui a émis un avis en vertu de l’article 114 signifiant qu’elle est incapable de faire face à ses obligations financières – a blâmé 760 millions de livres sterling de demandes d’égalité salariale, les dépenses liées à un nouveau système informatique et les coupes budgétaires des gouvernements conservateurs successifs.

L’autorité connaît un déficit budgétaire de 87 millions de livres sterling – qui devrait atteindre 165 millions de livres sterling en 2024/25. Parmi ses actifs qui risquent désormais d’être vendus figurent la bibliothèque centrale de la ville, le musée de Birmingham et une participation dans l’aéroport de Birmingham.

Annonçant ses projets, M. Gove a déclaré aux députés : « Je ne prends pas ces décisions à la légère, mais elles sont impératives afin de protéger les intérêts des résidents et des contribuables de Birmingham et de fournir une assurance continue à l’ensemble du secteur du gouvernement local. »

M. Gove a averti que cela a été « malheureusement » le cas, lors d’interventions similaires dans le passé, que le gouvernement ait dû « augmenter la taxe d’habitation dans certaines circonstances ».

Plus tôt mardi, le conseil a prévenu – dans un rapport décrivant son projet de plan de redressement financier, avant une réunion extraordinaire la semaine prochaine – qu’il était confronté à une « refonte » urgente susceptible d’exiger des ventes d’actifs, des réductions d’effectifs et une augmentation des impôts locaux. .

Publié au nom de la directrice générale du conseil, Deborah Cadman, le document indique que le conseil « reconnaît que la situation actuelle va créer de l’incertitude, et dans certains cas des perturbations, et s’excuse sans réserve ».

Affirmant que « les résidents et les entreprises de Birmingham méritent mieux », M. Gove a déclaré aux députés que, selon ses propositions, les commissaires exerceraient toutes les fonctions associées à la gouvernance du conseil, à la prise de décision stratégique, à la gouvernance financière et aux nominations de hauts responsables.

Michael Gove a averti que « les résidents et les entreprises méritent mieux » (PARLEMENT ROYAUME-UNI/AFP via Getty Images)

M. Gove a déclaré qu’ils auront le pouvoir de prendre des décisions directement si nécessaire, ajoutant qu’il est « disposé » à mettre en œuvre le paquet qu’il a présenté et que le conseil municipal dispose de cinq jours ouvrables pour faire des représentations.

Si ses projets se concrétisent, le conseil devra également – ​​sous la supervision des commissaires – élaborer et convenir d’un plan d’amélioration dans un délai de six mois, a déclaré M. Gove.

Ce plan définirait comment le conseil « apportera les améliorations nécessaires à l’ensemble du conseil pour lui redonner une assise financière durable », a-t-il ajouté.

M. Gove a déclaré que l’enquête locale « examinera les questions plus fondamentales sur la façon dont Birmingham est parvenue à cette position et les options pour devenir un conseil durable à l’avenir qui garantit la meilleure valeur à ses résidents ».

Mais son homologue, la leader adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que la série de conseils municipaux déclarant faillite ces dernières années avait été « causée par la boule de démolition des conservateurs » – soulignant le fait qu’un seul conseil avait émis un avis en vertu de l’article 114 avant 2010, et huit l’ont fait depuis.

Le conseil municipal de Birmingham s’est déclaré en faillite au début du mois. (Getty Images)

« Les autorités locales à travers le pays sont en difficulté », a déclaré le secrétaire des communautés fantômes à la Chambre des Communes. « Après 13 ans, il ne peut pas sérieusement dire que tout cela est de leur faute. »

Soulignant les avertissements selon lesquels 26 autres conseils risquent de faire faillite, Mme Rayner a ajouté : « Quel travail fait son département pour soutenir les autorités locales qui mettent actuellement en garde contre des difficultés financières ?

« La vérité est que cette crise du gouvernement local a été provoquée par le boulet de démolition des conservateurs : à chaque coup, un autre conseil local est poussé au bord du gouffre, et une autre communauté locale tombe par-dessus bord. »

Mais M. Gove a rétorqué que « cette intervention à Birmingham, comme notre intervention à Sandwell, comme notre intervention à Liverpool, ont toutes été des interventions dans des autorités locales dirigées par les travaillistes qui ont une mauvaise gestion généralisée qui remonte à plusieurs années ».

Angela Rayner a blâmé le « boulet de démolition » des conservateurs pour avoir poussé les conseils « au bord du gouffre » (Parlement britannique/AFP/Getty)

Tout en avertissant que « les contribuables municipaux des autres régions des West Midlands ne doivent pas être responsables des échecs survenus à Birmingham », M. Gove a déclaré que le gouvernement était « prêt à accorder un soutien financier supplémentaire à la ville ».

En réponse à la déclaration de M. Gove, le président de la Local Government Association, Shaun Davies, a averti que les conseils anglais seraient confrontés à un déficit de financement, « au minimum », de près de 3 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années.

« Aucun n’est à l’abri du risque de rencontrer des difficultés financières et d’autres ont déjà averti qu’ils seraient sur le point de devoir eux-mêmes émettre des avis en vertu de l’article 114 », a-t-il déclaré.

« La capacité des conseils à atténuer ces fortes pressions est continuellement entravée par des accords de financement sur un an, des fonds de financement ponctuels et l’incertitude.

« Le gouvernement doit proposer un plan à long terme pour gérer cette crise, qui doit inclure une plus grande certitude de financement pour les conseils grâce à des accords pluriannuels et plus de clarté sur la réforme financière. »

Rapports supplémentaires par PA