Suite au lancement des Pixel Buds Pro 2 plus tôt cette semaine, Google déploie le contrôle du bruit dans le menu Volume d’Android 15.

Android 15 repense en profondeur le menu Volume qui glisse vers le haut depuis le bas de votre écran. Lorsque l’audio est en cours de lecture, il se réduit à la seule barre Média. Cependant, le panneau n’avait initialement pas la capacité de contrôler les Pixel Buds Pro.

Lorsque vous réglez le volume avec les touches physiques, appuyez sur les trois points en bas du curseur. « Spatial Audio » et « Live Caption » sont désormais rejoints par « Noise Control » à la position la plus à gauche. Cela fait glisser une superposition avec Suppression du bruit, Désactivation et Transparence.











Cela fonctionne à la fois pour les Pixel Buds Pro et les Pixel Buds Pro 2. Nous ne le voyions pas au début de ce week-end, mais il est déployé dimanche. Idéalement, Google aurait déployé cela le jour du lancement plus tôt dans la semaine. Cela dit, la plupart des gens sont officiellement toujours sous Android 14.

Spatial Audio propose également trois options (Désactivé, Fixe et Suivi de la tête), tandis que Live Caption est une bascule marche/arrêt que vous pouvez désactiver (comme avant) à partir de Paramètres > Son et vibration > Live Caption > Live Caption dans le contrôle du volume. Par rapport à Android 14, il est légèrement enfoui dans cette feuille au lieu d’apparaître toujours en dessous du curseur. Pendant ce temps, les boutons Noise Control et Spatial Audio se développeront lorsque vous effectuez cette opération.

Noise Control pour les Pixel Buds Pro est déployé sous forme de mise à jour côté serveur. C’est plus rapide que d’accéder à l’application Pixel Buds, que les propriétaires de Pixel peuvent désormais placer sur leur écran d’accueil. Une autre option consiste à utiliser le widget Pixel Battery comme raccourci.











